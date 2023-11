È insomma un progetto per molti versi folle, quello di Forza Customs: un gioco che della serie targata Turn 10 sfrutta unicamente il nome , mettendoci a disposizione dieci vetture (per il momento) da modificare e/o restaurare sul piano prettamente visivo, sostituendo le varie parti della carrozzeria e gli pneumatici ma chiedendoci di completare brevi sfide puzzle per poter effettuare queste operazioni.

Hutch Games è un team di sviluppo inglese da sempre focalizzato nel proporre esperienze racing alternative su mobile, dalle corse "televisive" di Smash Cops al collezionismo motoristico di Top Drives. Acquisire la licenza ufficiale di Forza Motorsport per realizzare un puzzle game in stile match-3 , però, sembrava una cosa eccessiva anche per loro.

Gameplay: fra gimmick e tabelloni

Una delle vetture che dovremo rimettere a nuovo in Forza Customs

Come accennato in apertura, il gameplay di Forza Customs è caratterizzato da due diverse fasi. La prima è quella dell'effettiva personalizzazione delle vetture, che ci vengono consegnate talvolta in condizioni disperate con l'obiettivo di realizzare un restauro completo votato a un obiettivo specifico, ad esempio la preparazione di un'auto destinata a gare di derapata.

Purtroppo questo aspetto dell'esperienza non è che una mero espediente. Smontare cofani, sostituire paraurti e verniciare carrozzerie non richiede alcuna competenza o impegno: basta semplicemente toccare un pulsante sullo schermo perché l'operazione venga eseguita in automatico, senza alcuna reale interazione (a parte la scelta dei colori e dei pezzi), alla presenza di un meccanico che non farà che complimentarsi per il nostro stile.

Ogni singolo intervento, tuttavia, per essere eseguito richiede una quantità di punti e risorse che è possibile ottenere solo completando delle sfide a base puzzle, ed è in tale frangente che si manifesta la vera natura di Forza Customs. Ci verrà quindi presentato un tabellone che man mano si fa più complesso e arzigogolato, con un numero limite di mosse disponibili per raccogliere gli elementi richiesti di volta in volta.

Il nostro obiettivo sarà quello di combinare gli oggetti uguali in gruppi di tre e oltre, puntando a forme particolari per ottenere modificatori in grado di eliminare intere righe, creare esplosioni, distruggere tutte le caselle di colore uguale e così via, con la progressiva introduzione di nuove variabili e di mosse speciali consumabili che possano trarci d'impaccio nelle fasi più ostiche.

Il gameplay puzzle di Forza Customs

Il fatto è che le sezioni puzzle si trasformano ben presto in un problema più che un'opportunità: un breve, fastidioso e poco ispirato intermezzo rispetto allo spettacolo offerto dalle carrozzerie di questi bolidi che vengono rimesse a nuovo.

Insomma, quello che sarebbe difficile considerare come qualcosa di più di un semplice minigame diventa in Forza Customs la portata principale di un prodotto evidentemente pensato male, che utilizza la licenza Microsoft unicamente per ottenere un nome di richiamo ma la sfrutta forse nella maniera peggiore possibile.