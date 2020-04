Hi Score Girl 2, la recensione

L'anime ispirato al manga Hi Score Girl di Rensuke Oshikiri giunge alla sua naturale conclusione con la seconda season, intitolata per l'appunto Hi Score Girl II , della quale vi apprestate a leggere la recensione . Dopo il piccolo aggiornamento dello scorso anno che ha aggiunto tre episodi alla prima stagione, le nuove puntate - nove in tutto - adattano gli ultimi volumi del manga pubblicato sulla rivista Monthly Big Gangan tra il 2010 e il 2018. La serie ha riscosso un buon successo soprattutto tra i fan dei videogiochi proprio perché ripercorre i primi anni '90 con gli occhi di un ragazzino un po' nerd che scopre l'amicizia e l'amore tra i cabinati delle sale giochi. Avevamo promosso la divertentissima prima season nella nostra recensione , ragion per cui ci siamo avvicinati alla seconda annata con grandi aspettative... rimanendo sfortunatamente scottati. Vi spiegheremo perché nelle prossime righe.

Amori e rivalità al liceo

La seconda stagione di Hi Score Girl comincia con una specie di riassunto delle puntate precedenti, visto con gli occhi di Akira Ono: in pochi minuti - giusto metà episodio - ripercorriamo i momenti salienti della prima annata, scoprendo qualcosa di più sulla vita di Akira e delle responsabilità che si è addossata dopo che la sorella maggiore Makoto ha rinunciato al proprio titolo. Ancora una volta, Hi Score Girl sorprende per il modo in cui riesce a caratterizzare la "piccola Ono" senza che pronunci una sola parola tutto il tempo, lasciando che siano le sue espressioni, i suoi gesti o gli altri personaggi a parlare per lei. Quando la storia finalmente ricomincia, è il 1996 e i nostri protagonisti sono entrati al liceo: un momento di passaggio verso l'età adulta che ruota tutto intorno alla scoperta dei sentimenti e del modo in cui si trasformano le relazioni, una volta perduta la loro fanciullesca aura di ingenuità. Così Hi Score Girl II ci catapulta senza troppe cerimonie in una versione ancora più sofisticata del triangolo amoroso formato da Akira, Haruo e Koharu.

Koharu è il personaggio su cui la prima metà della stagione punta i riflettori. La biondina, che si era avvicinata ai videogiochi per interesse nei confronti di Haruo, sembra aver trovato una dimensione propria e la sicurezza in sé stessa. È purtroppo anche il personaggio scritto peggio della serie: oscilla continuamente tra una schiettezza credibile e una raffigurazione forse un pelo estremizzata della confusione ormonale nel fiore dell'adolescenza. Hi Score Girl è una storia di crescita, ed è soprattutto la storia di Haruo, il monello irresponsabile che vediamo diventare maturo e indipendente: il nostro protagonista trova un lavoro part time, impara ad andare in moto e comincia a dedicare sempre meno tempo al suo hobby preferito, che diventa quindi principalmente un legame da mantenere a tutti i costi con Akira. La seconda parte di questa stagione finale si concentra principalmente sul rapporto tra Haruo e Akira, dedicando il giusto spazio a una serie di comparse particolarmente stereotipate: la sorella ficcanaso, la mamma invadente, il migliore amico e così via. Nessuno di loro brilla mai veramente e la loro presenza in scena serve più che altro a imbastire qualche gag irriverente.

Il problema di questa stagione di Hi Score Girl II, in effetti, è proprio quello di essere poco divertente. La storia di Rensuke Oshikiri si incaponisce sul triangolo amoroso ma fatica a tratteggiarlo in modo credibile proprio perché il contesto, le tematiche e la scrittura tradiscono una prospettiva più adulta. I tre ragazzi, pur essendo cresciuti, continuano a ragionare e a relazionarsi in termini videoludici, il che era sicuramente buffo, candido e verosimile quando erano bambini, ma appare sicuramente molto più stucchevole e forzato quando ci si mette di mezzo pure il sesso. La rivalità tra i vari personaggi assume contorni surreali. Che Akira e Koharu si contendano Haruo a Super Street Fighter II Turbo può avere anche un senso, ma che Haruo fatichi a distinguere la rivalità dall'amicizia o dall'amore è poco credibile anche per una serie in cui lo sprite di Guile fa da voce della coscienza. Hi Score Girl II perde la sua verve nel mezzo, si segue a fatica: i personaggi girano in cerchio come a prendere tempo, in attesa di un finale che, sì, aggiusta il tiro proprio negli ultimissimi minuti, ma di fatto ci lascia con tante domande sul futuro dei protagonisti.