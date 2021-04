Hitchhiker, la recensione

Dubbi che ci hanno accompagnati per le circa due ore e mezza necessarie al completamento dell'avventura, che può senz'altro contare su tratti di originalità da non sottovalutare e sulla possibilità di effettuare scelte differenti per sbloccare almeno un paio di finali alternativi , ma anche su ritmi che molti utenti potrebbero ritenere eccessivamente lenti e costrittivi.

Ci siamo avvicinati alla recensione di Hitchhiker con un po' di perplessità, del resto l'ormai ben noto genere dei cosiddetti walking simulator non è esattamente popolarissimo su mobile. Il perché è presto detto: parliamo di esperienze per lo più narrative, dal gameplay molto limitato, che richiedono una fruizione generalmente distante rispetto a quella che si può avere in mobilità.

Quella che ci viene offerta è insomma un'esperienza diversa dal solito, caratterizzata da un'atmosfera in stile road movie ma anche e soprattutto da variazioni sul tema che hanno tutto l'aspetto di un esercizio di stile, un curioso mix fra scrittura creativa e fumetto in cui la progressione viene scandita unicamente dai dialoghi , molto ben interpretati, dei suoi personaggi .

Gameplay

Hitchhiker, un semplice puzzle durante la nostra seconda "corsa".

Come da aspettative, c'è tanto da ascoltare in Hitchhiker e tanto anche da vedere, nella forma delle bizzarre suggestioni evocate di volta in volta dai nostri accompagnatori, ma ben poco da giocare. Il gameplay, in linea con il genere dei walking simulator, è ridotto all'osso e in questo caso non avremo neppure modo di esplorare liberamente gli scenari, limitandoci a osservarli dal parabrezza dell'auto che ci trasporta.

Potremo muovere la visuale come desideriamo, utilizzando i comandi touch (occhio ad aumentare la sensibilità, però: quella di default è davvero troppo bassa) oppure un controller Bluetooth per selezionare le eventuali risposte da dare al nostro interlocutore, nonché esaminare alcuni oggetti presenti nella vettura oppure fuori, sparsi nel paesaggio che ci circonda.

Hitchhiker, una delle sequenze "alternative" a cui assisteremo nel gioco.

Sono due gli inconvenienti che saltano all'occhio. Il primo è che i tempi della narrazione sono obbligati: non è possibile velocizzare i dialoghi in alcun modo, il che significa che per giocare con Hitchhiker bisognerà dedicare una certa quantità di tempo e di attenzione a ciò che accade sullo schermo, come detto senza la possibilità di fare granché.

Il secondo è che l'interazione con gli oggetti viene innescata quasi in automatico, semplicemente mentre cerchiamo di muovere la telecamera nella direzione desiderata, e ciò dà vita a tantissimi input sbagliati. Quando questi ultimi si traducono nella selezione di risposte errate rispetto a quelle che volevamo fornire, ovviamente viene a crearsi un po' di frustrazione.