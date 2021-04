Monster Hunter Rise e It Takes Two sono i giochi di marzo 2021

Anche marzo 2021 è stato un mese piuttosto ricco di giochi interessanti, se non altro in grado di spaziare tra generi vari, cosa che si riflette anche nella diversità tra i due titoli che sono emersi come giochi del mese. Si è visto un po' di tutto: produzioni di grosso calibro e titoli minori, porting, riedizioni e riedizioni di porting, nuovi capitoli di serie affermate e proprietà intellettuali nuove, insomma una notevole varietà di esperienze diverse in grado di dimostrare come l'industria videoludica sia decisamente attiva e in buona salute, nonostante il periodo molto complicato.

Monster Hunter Rise si prospetta come un altro grande successo per Capcom

Il 2021 sembra essere un altro anno caratterizzato da parecchi ritardi, slittamenti e anche rischi di cancellazioni e chiusure, ma la quantità di giochi che riescono a raggiungere il mercato ogni mese è comunque impressionante, finora. Non siamo ancora di fronte alle uscite enormi, capaci di catalizzare da sole l'attenzione dei media più o meno specializzati, ma un mese come marzo 2021 riesce a dare giusto spazio a una grande quantità di produzioni diverse che altrimenti potrebbero non riuscire ad emergere più di tanto, dimostrando un equilibrio che è fondamentale per la salute dell'offerta videoludica. Bisogna peraltro notare come l'elezione dei giochi del mese sia coincisa precisamente con i risultati che erano emersi il mese scorso dai sondaggi sui giochi più attesi, con gli stessi due titoli che si ritrovano anche in questa elezione definitiva.

La scelta della redazione

Ben pochi dubbi sono emersi nel corso della votazione all'interno della redazione di Multiplayer.it, anche se i due giochi principali del catalogo hanno ingaggiato subito una notevole battaglia. È però emerso abbastanza velocemente come il gioco del mese di marzo 2021, nel sondaggio redazionale, fosse It Takes Two. Il particolare action adventure cooperativo per due giocatori rappresenta la summa (almeno per il momento) della visione videoludica di Josef Fares e del suo team Hazelight. Dopo l'esperimento ancora un po' acerbo ma comunque ottimo di Brothers e il taglio cinematografico di A Way Out, con It Take Two il regista sembra aver trovato la maturità necessaria per piegare il medium alla sua volontà in termini di narrazione e soprattutto di gameplay. Il principio della collaborazione è il fondamento di tutta l'esperienza di gioco qui, e riesce anche ad essere dannatamente divertente.

Monster Hunter Rise propone la classica formula dell'action RPG con la caccia ai mostri

In seconda posizione, anche lui con una buona quantità di voti raccolti, troviamo Monster Hunter Rise. Il nuovo capitolo della celebre serie Capcom in esclusiva per Nintendo Switch è la logica continuazione della struttura ormai ben consolidata: da una parte questo porta la certezza di un gioco ben levigato ed equilibrato, dall'altra ovviamente non può competere con l'effetto sorpresa di titoli completamente nuovi e inaspettati come It Takes Two, appunto. In ogni caso, si tratta sicuramente di uno dei maggiori giochi del 2021 e con questo capitolo si conferma una serie in grado di conquistare davvero un po' tutti, ancora di più con la possibilità di giocarci in portabilità su Nintendo Switch. Terzo classificato, ma a distanza abissale dai primi due, troviamo Narita Boy: l'indie un po' nostalgico e un po' hipster ha forse iniziato un po' a stancare, ma quando ci si trova di fronte a un titolo così curato e stiloso è facile farsi prendere ancora una volta dall'entusiasmo.