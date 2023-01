Kartrider: Drift, la recensione dell'emulo di Mario Kart gratuito da Nexon

È strano notare come ancora nessuno abbia rubato a Nintendo il segreto su come costruire un gioco di kart perfetto da 30 anni a questa parte, eppure anche la recensione di Kartrider: Drift non fa che certificare questa situazione. Non si tratta di zelo o timore reverenziale, perché a questo punto sarebbe anche anacronistico voler difendere a tutti i costi la superiorità di Mario Kart su tutto il resto dell'offerta che ormai comincia ad essere sostanziosa, ma è la semplice verità: ci sono stati progetti interessanti, alternative piuttosto valide che sono anche riuscite a costruire una certo seguito (come Crash Team Racing), ma in tutti i casi si parla di guardare dal basso verso l'alto il racing mariesco in tutta la sua gloria.

Qui poi non si parla proprio di un parvenu: KartRider Rush, il primo capitolo nella serie del colosso coreano/giapponese Nexon, conta milioni di utenti in tutto il mondo e un destino simile spetterà probabilmente anche a Kartrider: Drift, anche solo in virtù della sua distribuzione su base gratuita.

Si tratta infatti di un free-to-play che non ha politiche di monetizzazione particolarmente aggressive (anche se si nota quantomeno la spinta verso l'acquisto dei battle pass premium a pagamento) cosa che può portare in breve tempo a una base di utenti molto vasta. E questa pare sia già pronta, considerando la facilità con cui è possibile trovare partite online pronte su qualsiasi modalità di gioco e nonostante il titolo non sia ancora stato lanciato ufficialmente sulle console, essendo disponibile al momento solo su PC e piattaforme mobile.

C'è indubbiamente una sostanziosa produzione dietro, che si riflette in una caratterizzazione interessante e una buona quantità di contenuti, ma al momento Kartrider: Drift risulta ancora lontano dai migliori standard del genere: anche senza scomodare sua maestà Mario Kart, possiamo facilmente rivolgerci alla serie Sonic All-Stars per un gioco dal modello di guida più soddisfacente, o a Crash Team Racing per un'integrazione più sensata di power-up e corsa. Il titolo Nexon, però, ha dalla sua la possibilità di essere scaricato gratuitamente e di risultare facilmente giocabile anche su piattaforme mobile, cosa che può renderlo un titolo estremamente accessibile e diffuso.