MasterChef: Let's Cook!, la recensione

Proprio ciò che succede in questo nuovo titolo targato Tilting Point, disponibile gratuitamente per gli abbonati alla piattaforma Apple Arcade .

Nata nel 2006 su Nintendo DS, la serie sviluppata dagli ex Office Create, oggi Cooking Mama Limited, approfittava delle peculiarità della console portatile della casa giapponese e del suo touch screen per proporre un'esperienza divertente e originale, in cui venivamo chiamati a preparare ricette sempre più difficili, ricevendo valutazioni precise del nostro operato.

Gameplay

MasterChef: Let's Cook!, il taglio degli ingredienti

Inutile girarci intorno: se oltre dieci anni fa la formula di Cooking Mama riusciva a esercitare un grande fascino anche e soprattutto per via delle inedite meccaniche di interazione con il touch screen, oggi come oggi questo tipo di soluzioni non sono più una novità ed è dunque chiaro che MasterChef: Let's Cook! si trova a competere in una situazione non propriamente ideale, rischiando di sembrare "già visto" fin da subito.

Purtroppo gli sviluppatori non hanno fatto molto per evitare che ciò accadesse: pur prendendo spunto dalle situazioni tipiche della trasmissione MasterChef, con tre giudici e un concorrente, il nostro personaggio, che viene selezionato per sfidare altri talentuosi cuochi provenienti da tutto il mondo, il gioco riprende esattamente il gameplay di Cooking Mama e le variazioni sul tema sono francamente poche.

In pratica, per ogni sfida a base multiplayer, da affrontare contro altri cinque utenti viene chiesto di preparare una ricetta che risponda a determinati requisiti, assicurando eventualmente più punti laddove ci si riesca con successo. Dopodiché si selezionano gli ingredienti dalla dispensa, si posizionano sul banco di lavoro e da lì si può partire... nella speranza di non "deludere" nessuno dei giudici.

Utilizzando il touch screen dovremo dunque portare a termine una sequenza di semplici, ma talvolta rognosi minigame per arrivare al piatto pronto e finito: tagliare verdure, guarnire sfoglie di pasta, posizionare con precisione le guarnizioni, far bollire l'acqua evitando di scuocere la pasta, gestire la cottura in forno o in padella rispettando i giusti tempi, e così via.