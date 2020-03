Moons of Madness, la recensione su PlayStation 4

Quando Lovecraft incontra il pianeta rosso, nasce la nostra recensione di Moons of Madness su PlayStation 4 . La storia del gioco la conoscete, e se non la conoscete la ricorderemo: lo scorso anno gli sviluppatori di Rock Pocket Games e Dreamloop Games hanno rilasciato poco prima di Halloween un videogioco horror in prima persona dalla componente fortemente esplorativa. Un mix delle tematiche affrontate dallo scrittore di Providence e degli ambienti di gioco e atmosfere del franchise Dead Space. Se questi brevi accenni vi stuzzicano non poco, sarete felici di sapere che finalmente la versione per console è pronta. Moons of Madness arriva su PlayStation 4, anche se leggero ritardo, ma con la tensione e claustrofobia che nel porting si sono conservate perfettamente, come state per leggere.

Trama

Al centro della trama di Moons of Madness vi è l'orrore cosmico di H. P. Lovecraft, l'autore dei celebri racconti e romanzi brevi basati su una cosmogonia tutta perversa e particolare: approfittatene per recuperare la nostra recensione di Call of Cthulhu su PlayStation 4 e ne saprete subito di più. Moon of Madness insiste su questo aspetto dei racconti di Lovecraft: la paura. La paura legata ad esseri mostruosi che vivono al di là del cosmo e della realtà, in territori inconoscibili alla mente umana (se non tramite l'ausilio della follia).

La narrazione vera e propria viene condotta dal punto di vista di Shane Newehart, un semplice tecnico al lavoro presso una stazione marziana. L'uomo è arrivato su Marte, e una compagnia tra tante sta effettuando degli studi sul pianeta rosso per sfruttarne al meglio le risorse e se possibile trovare dell'acqua - o almeno questa è la versione ufficiale della faccenda. Ad un certo punto, però, Shane comincia a vedere cose che non dovrebbero essere lì. Figure strane che si aggirano per il pianeta disabitato e arido, fugaci apparizioni nella base, e via via un crescendo tra la paranoia e il pericolo concreto.

La dimensione psicologica e la claustrofobia la fanno da padrone, in Moons of Madness, ma non si tratta di un titolo eccessivamente spaventoso: anche grazie alla presenza degli ottimi sottotitoli in lingua italiana, il videogioco è perfettamente fruibile anche a luci spente, sorvolando su pochi scare jump facilmente prevedibili. Anzi, dal punto di vista del gameplay vero e proprio presenta anche delle idee parzialmente originali, a fronte di una rigiocabilità praticamente assente.