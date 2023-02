NBA All-World, la recensione del Pokèmon GO per gli amanti del basket a stelle e strisce

Ma, come vedremo nella recensione di NBA All-World , non tutto è andato come previsto.

Peccato che, nonostante le referenze e le forti licenze a disposizione, non tutti i prodotti immessi sul mercato da Niantic siano riusciti a sfondare sul mercato. Harry Potter: Wizards Unite, Catan: World Explorers e Transformers: Heavy Metal sono stati chiusi pochi mesi dopo il lancio o non hanno mai visto la luce, mentre Pikmin Bloom, nonostante l'appoggio di Nintendo e Miyamoto stesso, non ha sicuramente ottenuto lo stesso successo di Pokèmon GO.

Niantic è diventata col passare degli anni una delle principali compagnie del settore della realtà aumentata. Il successo di Ingress, ma soprattutto quello di Pokémon GO, gioco che non solo è riuscito a sopravvivere alla pandemia, ma ha persino prosperato, sono delle referenze eccezionali che pongono lo studio creato da John Hanke, l'ex Google responsabile di Google Earth, tra le eccellenze del settore.

Gettare le basi

La struttura di NBA All-World è quella di Pokémon GO

La premessa che bisogna fare prima di approcciare questo genere di giochi è sempre la stessa: si tratta di giochi in costante evoluzione che, se il pubblico li supporterà, aggiungeranno progressivamente nuove funzionalità, modalità e attività. Basta vedere l'evoluzione di Pokémon GO (il cui confronto sarà una costante in questa recensione) per avere un'idea di quello che potrebbe aspettarci. Negli anni sono stati aggiunti centinaia di mostri tascabili, le partite online, le attività quotidiane e quant'altro: possiamo immaginare che una cosa del genere avverrà anche con NBA All-World.

Quello che stupisce, però, è l'arrivare sul mercato senza molte delle funzionalità viste nel blockbuster di Niantic, una cosa che rende queste prime settimane meno entusiasmanti del previsto. Si tratta sempre di un gioco gratuito, con acquisti opzionali, ma un po' più di verve e opzioni non ci sarebbero dispiaciuti.

Ma andiamo con ordine.

La gara di tiro di NBA All-World chiede di fermare il cursore al centro dell'indicatore

NBA All-World è un gioco in realtà aumentata per dispositivi mobile nel quale bisogna andare in giro per le strade (o i boschi, le campagne...) in modo da accumulare passi, ma soprattutto così da incontrare i giocatori NBA che hanno invaso il pianeta. Sfidarli servirà sia per reclutarli all'interno del proprio team, sia per guadagnare esperienza e far diventare più forti le stelle che già si possiedono.

Sparsi in giro per la città ci saranno luoghi virtuali piuttosto speciali, solitamente posizionati nei pressi di monumenti reali o punti particolari delle città (sono gli stessi utilizzati per le palestre di Pokémon GO) che, se visitati, consentiranno di ottenere nuovi accessori coi quali agghindare i propri atleti, oggetti per potenziarli e così via. Alcuni di questi luoghi, inoltre, ospiteranno una sorta di torneo settimanale grazie al quale sarà possibile vincere aggiuntivi a seconda del tempo passato in testa alla classifica.

Il proprio livello squadra determinerà quali cestisti si possono reclutare e a quali eventi si può partecipare: in altre parole non sarà possibile ottenere Stephen Curry o partecipare ai tornei più ricchi sin dal primo giorno, ma bisognerà prima "costruirsi" un team degno di questo nome. Per farlo occorre rispettare determinati requisiti, come avere un certo numero di giocatori di livello alto o averne reclutati a sufficienza.