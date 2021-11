NBA Now 22, la recensione del gioco di basket arcade per iOS e Android

La verità, come al solito, sta nel mezzo e Com2uS sembra averla ben interpretata con il suo ultimo basket arcade per i dispositivi iOS e Android . Caratterizzato dal solito formato freemium, il gioco ci consegna letteralmente i suoi contenuti nel palmo della mano, con due differenti opzioni (tre, considerando anche gli automatismi) che accontenteranno un po' tutti. La cosa vi incuriosisce? Allora continuate a leggere la recensione di NBA Now 22 .

Ci sono diversi modi di approcciare il mobile gaming e capita spesso che giochi potenzialmente validissimi si perdano per strada a causa di un'impostazione eccessivamente votata alle partite veloci, quando invece avrebbero avuto bisogno di una struttura più tradizionale. Allo stesso modo, ci sono titoli a cui avrebbe giovato un approccio più snello e veloce e che invece si incartano in inutili lungaggini.

Quest'ultima voce incarna le meccaniche freemium del titolo, che punta a monetizzare fra classici spacchettamenti e perk di vario genere. È chiaro che concedendosi alle microtransazioni la progressione si farà più rapida, ma durante i nostri test non abbiamo notato particolari paywall o limitazioni che spingessero per forza di cose a effettuare acquisti in-game. Insomma, si può giocare gratis abbastanza liberamente e senza grossi problemi.

Parlavamo di contenuti, che in effetti non mancano a NBA Now 22: la schermata principale, da visualizzare rigorosamente in stile portrait come tutto il gioco, consente di accedere al corposo League Mode, che costituisce il fulcro dell'esperienza, ma anche a modalità di contorno come il simpatico Arcade Mode basato sui tiri liberi, il Battle Mode per sfide asincrone automatiche, gli immancabili achievement e la gestione della squadra.

Gameplay

NBA Now 22, l'Arcade Mode con i suoi tiri liberi in stile quick time event

Veniamo quindi al gameplay di NBA Now 22, che prende ovviamente le distanze dalle pretese simulative del recente NBA 2K22 Arcade Edition (qui la recensione) per proporci un approccio più semplice e immediato, in particolare laddove si scelga di utilizzare il sistema di controllo a un solo dito. In questo caso è possibile muovere il giocatore selezionato ed effettuare le varie manovre eseguendo gesti sullo schermo, in maniera piuttosto intuitiva.

Laddove si desiderasse un po' di spessore in più, tuttavia, basta un tocco per passare a un layout più classico, con stick virtuale e pulsanti per tiro, passaggio e contrasto, tutti piuttosto precisi e reattivi. Come accennato, è inoltre presente un'opzione per rendere tutto automatico e limitarsi a osservare uno schema del match, in stile manageriale, con la possibilità di accelerare l'azione per far prima.