Oppo Enco Buds: la recensione degli auricolari wireless in ear, economici ma di grande qualità

Nella nostra recensione degli OPPO Enco Buds ci concentreremo sulla nuova offerta del colosso cinese, che si colloca nella posizione più bassa del listino rendendosi proprio per questo particolarmente interessante per molti utenti.

È chiaro come le Airpods di Apple abbiano creato un autentico mercato, quello degli auricolari wireless con custodia di ricarica, che nel corso degli ultimi anni è letteralmente esploso. Buona parte dei produttori di smartphone ha voluto dare il proprio contributo, e OPPO non è certo stata da meno: già da diverso tempo la sua linea di prodotto chiamata Enco ha proposto auricolari che hanno incontrato il favore del pubblico, posizionando differenti versioni su diverse fasce di prezzo in relazione ai singoli contenuti tecnologici.

Caratteristiche tecniche

Abbiamo provato le OPPO Enco Buds con un Oppo Find X3 e con un iPhone 12 PRO

Le OPPO Enco Buds sono degli auricolari in ear, è bene premetterlo dal momento che non tutti amano questo tipo di soluzione che però offre evidenti vantaggi in termini di resa sonora. Detto questo, la presenza nella confezione di tre differenti taglie di inserti in silicone consente di trovare la misura giusta per ogni tipo di orecchio.

Il peso di soli 4 grammi per cuffia è un fattore molto importante, perché determina un comfort di uso notevole. Anche la custodia è molto leggera, 37 grammi da vuota che diventano quindi 45 totali. La connessione avviene attraverso Bluetooth versione 5.2, ultimo aggiornamento del sistema di trasmissione che garantisce, tra le tante cose, anche un consumo ridotto di energia e un funzionamento su lunga distanza: OPPO dichiara una distanza massima di 10 metri dallo smartphone, ovviamente in campo libero, e dalla nostra esperienza possiamo confermare che si tratta di una misura realistica.

Ancor più interessante è la trasmissione simultanea bilaterale dell'audio che dalla fonte (esempio, lo smartphone) viene trasmesso in contemporanea e in maniera indipendente ai due auricolari. Solitamente invece, soprattutto nei prodotti dal prezzo ridotto, il segnale viene trasmesso a un solo auricolare e poi quest'ultimo lo invia all'altro, generando una certa latenza. Non è invece presente un sistema di cancellazione del rumore, ma sarebbe stato chiedere troppo ad un prodotto venduto a queste cifre. Tuttavia il produttore dichiara che l'uso di un algoritmo basato sul modello DNN sia di aiuto ad isolare l'audio dell'interlocutore durante le telefonate anche in ambienti affollati tramite la cancellazione intelligente del rumore, ed in effetti possiamo confermare come il risultato sia molto buono.

La batteria infine è da 40 mAh per ogni auricolare e 400 mAh per la custodia di ricarica. Tradotto, significa circa 6 ore di autonomia in riproduzione musicale continua, che diventano 4 ore in conversazione telefonica. Chiaramente avendo a portata di mano la custodia è possibile sfruttarla per delle ricariche rapide portando a 24 ore circa l'autonomia complessiva del set. I tempi di ricarica prevedono circa 2 ore e mezza per raggiungere la carica massima di auricolari e custodia.

Scheda tecnica OPPO Enco Buds