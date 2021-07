Punishing: Gray Raven, la recensione

Ogni combattente vanta un background narrativo che è possibile approfondire oppure ignorare bellamente, concentrandosi piuttosto sul vivo dell'azione. Sarebbe però un peccato, perché fra i pur verbosi dialoghi delle sequenze di intermezzo si cela più di uno spunto interessante; così come sul fronte dei nemici, robot controllati da una sorta di mente collettiva, una piaga che risponde al nome di The Punishing.

Sono molteplici i rimandi narrativi di Punishing: Gray Raven al già citato NieR Automata : dall'ambientazione post-apocalittica ai personaggi che dovremo controllare nel corso del gioco, spesso e volentieri di sesso femminile. Costrutti, così si chiamano: individui dotati di abilità peculiari e impianti cibernetici in grado, fra le altre cose, di disattivare i propri centri del dolore per trasformarsi in vere e proprie macchine da guerra.

Gameplay

Punishing: Gray Raven, uno degli scenari della campagna.

In termini di gameplay, Punishing: Gray Raven è un action RPG immediato e divertente, che non rinuncia agli elementi tipici del genere (vedi la rappresentazione numerica dei danni inflitti) e include gli immancabili aspetti gacha che da tempo caratterizzano la maggior parte di queste produzioni, ma si gioca davvero che è un piacere grazie anche a un sistema di controllo touch asciutto, preciso ed essenziale.

Basta infatti toccare un unico pulsante per sferrare gli attacchi, un secondo tasto per effettuare la schivata (che, quando eseguita perfettamente, dà vita a uno speciale bullet time che amplifica l'efficacia dei colpi), soggetta a cooldown e dunque non reiterabile all'infinito, e una serie di piccole icone che compaiono man mano che picchiamo gli avversari, consentendo di sferrare tutta una serie di spettacolari manovre speciali, inclusa una devastante finisher.

Punishing: Gray Raven, alcuni personaggi consentono di attaccare dalla distanza.

Si può comporre una squadra e potenziarne i membri, passare dall'uno all'altro in qualsiasi momento (anche qui a patto di attendere la fine di un periodo di cooldown) e sfruttarne le caratteristiche per avere ragione di nemici differenti, che includono anche grossi boss. La gestione della schivata non è precisa come quella vista in Honkai Impact 3rd, che si rifaceva all'ormai classico Bayonetta, ma tale semplificazione non banalizza l'esperienza.

Ci pensa piuttosto l'approccio fortemente mobile del gioco, ovverosia una struttura composta da missioni molto brevi e prive di spessore o complessità, che si portano a termine in fretta per sposare il concetto di gaming in mobilità, ma finiscono appunto per scontentare chi cerca un certo tipo di consistenza da una produzione del genere, che sarebbe stata perfettamente capace di offrirla viste le sue tante qualità.