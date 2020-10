Ricerca Tagliente, la recensione

Apple Arcade si sta specializzando in reinterpretazioni alternative di generi videoludici consolidati, come dimostra anche questa recensione di Ricerca Tagliente, dove, al di là di un titolo tradotto evidentemente con Google Translate, ci troviamo di fronte a uno strano hack and slash con ribaltamento di prospettiva. Non stiamo parlando di soluzioni ormai sperimentate come il fatto di interpretare un cattivo o un elemento normalmente marginale nelle meccaniche classiche dell'action adventure, no: qui siamo in una prospettiva ancora più radicale perché, in sostanza, ci troviamo ad agire nel ruolo di una spada. "Spadina" è un personaggio molto ben caratterizzato: inseparabile compagna della Regina in mille avventure, quest'arma prodigiosa e dotata di intelletto viene improvvisamente esiliata da un attacco nemico e lanciata in mezzo a una tranquilla zona rurale, dove viene ritrovata da un sempliciotto pastore di campagna. Quest'ultimo risveglia l'arma estraendola dal pascolo in mezzo alle pecore e si ritrova in breve coinvolto, suo malgrado, nell'epica avventura al salvataggio della regina e dell'intero regno.





È facile notare, però, come tra i due elementi quello dominante sia proprio la spada, che infatti condiziona l'incedere del protagonista e plasma tutto il gameplay in base al suo particolare comportamento: Spadina ("Swordy" nell'originale) non solo ha la caratteristica di parlare e pensare di testa propria, ma anche di crescere colpendo i nemici e interagire con elementi dello scenario. Aumentando di volume, con il suo menare fendenti determina anche l'incedere del povero pastorello, che di fatto si ritrova trascinato dall'arma e sbattuto in giro per i livelli come una sorta di accessorio fornito di gambe, necessario al movimento della spada ma alquanto goffo e ben poco abile nel combattimento. Su questo particolare rapporto inverso si basa Slash Quest, tradotto in maniera dubbia come Ricerca Tagliente, nato peraltro da un progetto emerso per la prima volta nel 2017 nel corso di un Game Jam ed evolutosi però in maniera sostanziale, soprattutto dal punto di vista stilistico.