SD Gundam Battle Alliance, la recensione di un action RPG dedicato ai fan di Gundam

Praticamente succede che in una torrida serata di agosto stai montando un gunpla - un Cao Cao Wing della linea SDW Heroes, per l'esattezza - quando ti propongono la recensione di SD Gundam Battle Alliance e, siccome ti sei un po' perso tra tutti i giochi di Gundam che escono ultimamente anche dalle nostre parti, il tuo primo pensiero è che sia l'ennesimo picchiaduro/sparatutto multigiocatore, tipo Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 , ma coi mech Super Deformed che, per chi non lo sapesse, significa che hanno la testa enorme e sproporzionata rispetto al corpo.

È chiaro, però, che SD Gundam Battle Alliance è una produzione cross-gen, che infatti è disponibile anche in versione PlayStation 4, e perciò non sfoggia chissà quale comparto tecnico spaccamascella. Fortunatamente lo stile Super Deformed non ambisce al realismo e alla ricerca del dettaglio sfarzoso, nascondendo le eventuali imperfezioni grafiche dietro i modelli 3D tozzi ma particolareggiati e animati più che dignitosamente.

Sono missioni mordi e fuggi, della durata di non più di 5-10 minuti ciascuna, che a tratti sembrano molto più adatte a un'esperienza mobile come quella che offrirebbe la versione Nintendo Switch, che però non abbiamo avuto occasione di testare. Noi abbiamo giocato su PlayStation 5 , riscontrando caricamenti pressoché istantanei tra missioni e quartier generale, in realtà una modesta interfaccia che consente di accedere a diverse schermate e servizi di personalizzazione.

Per ogni Anomalia, a un certo punto, si sblocca anche il corrispondente stage Reale . Queste missioni sono le vere chicche per i fan, dato che permettono di rivivere la storia originale senza interferenze, in compagnia dei protagonisti autentici che scambiano con alleati e avversari suppergiù le stesse battute degli anime di riferimento.

Da quel momento in poi, SD Gundam Battle Alliance si struttura attraverso una serie di stage che si dividono in due categorie: Anomalie e Reali. Nelle Anomalie si rivivono alcuni momenti iconici nei diversi anime di Gundam, solo che ci sono Mobile Suit e personaggi fuori posto, che spesso dovrete combattere o difendere. La storia si sviluppa tra uno stage e l'altro e, durante gli stessi, attraverso una serie di ridondanti dialoghi tra i vari comprimari e le intelligenze artificiali. Qualche volta potrete persino intervenire nella conversazione, scegliendo una risposta che, però, non ci è sembrato cambi in modo significativo la narrativa.

Inutile stare a discutere sulla trama di un gioco come questo, che è più un pretesto per mettere insieme, nello stesso prodotto, decine e decine di Gundam presi dalla serie originale - la cosiddetta Universal Century - e dai suoi millemila spin-off, compresi Iron Blooded Orphans, Wing, AGE e così via.

Gundam Hunter

SD Gundam Battle Alliance, potete aumentare i singoli parametri dei Mobile Suit

Una volta capito il loop di gameplay su cui si basa l'intero gioco, abbiamo passato qualche ora a cercare un termine di paragone, finché l'occhio non ci è caduto sul Dock della Switch posteggiato accanto al TV e ci è venuto in mente Monster Hunter. Sembra un paragone azzardato, ma non lo è. Le missioni si sbocconcellano più o meno alla stessa maniera, ma non è tanto questo a stabilire una connessione tra i due titoli, quanto il fatto che nei diversi stage ci imbatteremo casualmente in Parti e Progetti. Le prime sono essenzialmente componenti generate a caso che servono a potenziare i Mobile Suit nell'hangar de quartier generale, migliorando i suoi parametri o aggiungendo abilità passive come la guardia automatica e simili.

I Progetti, invece, servono a sbloccare i Mobile Suit da controllare. Spesso servono molteplici Progetti per completare lo sviluppo di un nuovo mecha, e per i Gundam più famosi, come l'iconico RX-78 di Amuro Ray, bisognerà ripetere certe missioni un considerevole numero di volte. Siamo nel campo del "farming", insomma, anche se l'immediatezza del gameplay aiuta ad alleviare il senso di monotonia.

SD Gundam Battle Alliance, la varietà di scenari è encomiabile

Il fatto è che SD Gundam Battle Alliance non è propriamente solo un gioco d'azione, ma anche una sorta di GDR con tanto di punti esperienza, level up e statistiche da aumentare o diminuire pagando in capitali, praticamente la valuta dell'Universo G che troveremo sconfiggendo i nemici nei vari stage. Raggiungendo certi livelli, si sbloccano anche degli spazi per dei modificatori che garantiscono abilità e bonus molto specifici, che dipendono dai piloti dei Mobile Suit completati.

I partner che sceglieremo per accompagnarci in missione - un massimo di due tra i piloti dei Mobile Suit che abbiamo sbloccato - aumentano a loro volta di livello, ma nel senso di Amicizia, e così facendo acquisiscono abilità e vantaggi aggiuntivi che possono influenzare gli scontri in modo significativo. È un peccato che l'intelligenza artificiale sia lacunosa e che questi compagni di battaglia si limitino a sparare un po' a caso senza rispettare il ruolo predefinito dei loro Mobile Suit. Per questo motivo, è meglio ripetere le missioni online, magari insieme a due amici, approfittando della modalità multigiocatore per completarle più in fretta, specialmente quando ci sono da affrontare i coriacei boss del gioco.

SD Gundam Battle Alliance, certi boss sono enormi

I tantissimi Mobile Suit si dividono fondamentalmente in tre ruoli - Universali, Cecchini e Lottatori - che determinano le loro competenze specifiche. Come si intuisce dai nomi, quelli Universali sono veri e propri jolly, i Cecchini se la cavano meglio con le armi a distanza mentre i Lottatori sono inarrestabili in mischia. Gli archetipi sono importanti per identificare lo stile di combattimento di un certo Mobile Suit, ma nulla vi impedisce di potenziare le armi a distanza di un Lottatore o, viceversa, gli attacchi in mischia di un Cecchino. Le abilità speciali chiamate Azioni ruolo, tuttavia, conferiscono bonus specifici, ed è qualcosa che bisogna tenere a mente quando si compone la squadra negli stage più avanzati.

Nonostante sia possibile scegliere tra due livelli di difficoltà - Facile e Normale - alcuni stage possono rivelarsi più tosti del dovuto, soprattutto perché i nemici tendono ad accerchiare il giocatore o a bersagliarlo da posizioni sopraelevate non facilmente raggiungibili.

SD Gundam Battle Alliance, poteva mancare l'RX-78?

Le missioni, in effetti, a prima vista ricordano i titoli del genere musou: specialmente nelle fasi avanzate del gioco ci ritroveremo a combattere ondate su ondate di Mobile Suit, ma il sistema di combattimento, in apparenza essenziale, nasconde più di una chicca per cui vale la pena giocare le missioni Tutorial, che sono stranamente facoltative. Di base ci si muove nell'ambiente 3D ricorrendo ai propulsori per scattare o saltare, tenendo sempre a mente che si ricaricano nel tempo. Oltre a un'arma a distanza generica e predefinita, ogni Mobile Suit può attaccare con due colpi in mischia e concatenarli in semplici combo che però, eseguite con un certo tempismo e nell'ordine corretto, consentono di proiettare i nemici in aria e di prolungare la catena di attacchi.

Una serie di manovre speciali, come l'attacco Spezzacatena, le parate e le schivate perfette danno al sistema di combattimento un sapore più tecnico, e ci sono scontri, soprattutto contro determinati boss, in cui bisogna sfruttare ogni possibilità per vincere. I boss solitamente sono protetti da meccaniche come la Barra equilibrio, che impedisce di lanciarli, o le Barriere anti-laser, che assorbono un certo numero di danni a distanza, che devono essere aggirate, pena il Game Over.

SD Gundam Battle Alliance, i Mobile Suit si dividono in tre ruoli

Fortunatamente, oltre alle combo normali e alle armi da fuoco, ogni Mobile Suit dispone anche di due Armi secondarie che dipendono dal ruolo e che solitamente investono proprio sulle sue capacità principali. Ogni Arma secondaria dipende da una riserva che si ricarica nel tempo, e può essere concatenato in certe combo sfruttando le manovre più sofisticate, come le cosiddette interruzioni rapide, che nei picchiaduro chiameremmo più comunemente "cancel". A chiudere il cerchio ci pensano infine le ASP, praticamente le super mosse che sono lentissime a caricarsi, ma che una volta attivate infliggono danni enormi ai bersagli con tanto di scenetta d'intermezzo.

Come avrete intuito, insomma, il sistema di combattimento di SD Gundam Battle Alliance è tutt'altro che banale e può dare non poche soddisfazioni, ma i controlli non proprio reattivi e la telecamera disfunzionale, che tende spesso ad andarsene per i fatti suoi, costringendoci a riposizionarla manualmente ogni volta, rappresentano una vera e propria spina nel fianco. Per fortuna non sono spigolosità tali da rovinare un titolo immediato che fa esattamente quello che deve fare: divertire gli appassionati con un fanservice smodato che, una volta tanto, si appoggia a una struttura solida e coinvolgente.