Seagate FireCuda 530: la recensione del migliore SSD PCIe 4.0 compatibile con PS5

Ma la questione non riguarda tanto i caricamenti, estremamente veloci su qualsiasi SSD PCIe , quanto la promessa di giochi sempre più ampi, senza fenomeni di pop-up e con meccaniche permesse proprio dall'uso di storage ad altissima velocità. Ed è proprio di velocità molto elevate che parliamo nella recensione del Seagate FireCuda 530 , perfettamente compatibile con PS5 anche nella versione con dissipatore integrato, quella da noi recensita, e in grado di integrare già tutte le tecnologie PC necessarie per sfruttare le alte velocità di trasferimento nel gaming grazie al futuro DirectStorage di Windows 11.

Le unità a stato solido PCIe 4.0 sono in circolazione da un po', ma nel corso del 2021 sono maturate parecchio grazie a nuovi controller e nuovi tipi di memoria al servizio di modelli sempre più spinti che strizzano l'occhio ai giocatori. D'altronde la categoria enthusiast è disposta a pagare parecchio pur di avere il sistema più veloce in circolazione.

Caratteristiche hardware

Il Seagate FireCuda 530 nel modello da 1 TB con dissipatore integrato

Come anticipato, il Seagate FireCuda 530 guarda ai giocatori, compresi quelli PS5, ma su carta vanta prestazioni adeguate anche a carichi professionali impegnativi. Promette infatti velocità massime di 7300 MB/s in lettura sequenziale e di 6000 MB/s in scrittura sequenziale per il modello da 1 TB arrivato in redazione.

L'unità da 500 GB si ferma a 3000 MB/s in scrittura sequenziale, risultando la meno appetibile, ma vanta comunque una velocità di 7000 MB/s in lettura sequenziale e non dovrebbe quindi dare problemi con PS5. Invece i modelli da 2 TB e 4 TB, che è il più capiente della serie, arrivano entrambi agli stessi 7300 MB/s in lettura sequenziale dell'unità da 1 TB, garantendo la medesima velocità da record, e arrivano a 6900 MB/s in scrittura sequenziale, alzando ulteriormente l'asticella.

Di base utilizzano tutti lo stesso controller Phison E18-PS5018 che abbiamo già visto all'opera su unità più lente, abbinato però a memoria Micron B47R 176L che con i suoi 176 strati risulta inevitabilmente superiore alle memorie da 96 e 128 strati.

Nonostante la memoria, il Seagate FireCuda 530 deve fare comunque i conti con la saturazione della cache SLC dinamica e di conseguenza, come ogni SSD in circolazione, si trova ad affrontare dei rallentamenti quando la RAM deve essere svuotata. Ma il problema si pone solo con file singoli dalle dimensioni di oltre un decimo della capienza e questo significa che nel caso dell'unità da 1 TB il problema si pone solo con file singoli da oltre 100 GB. Non si tratta quindi di qualcosa in grado di impensierire giocatori o utenti comuni. Inoltre la combinazione tra memorie DDR4 SK Hynix e tecnologia Hyperflush promette di riportare l'SSD a regime il più rapidamente possibile.

L'elegante variante con dissipazione integrata dell'unità a stato solido Seagate FireCuda 530

Anche le prestazioni in termini di operazioni I/O per secondo cambiano a seconda del modello: la variante da 1 TB promette picchi di 800.000 IOPS in lettura casuale e di 1.000.000 IOPS in scrittura casuale. Risulta quindi inferiore ai modelli da 2 TB e 4 TB, che arrivano a 1.000.000 di IOPS in entrambi i casi, ma decisamente più veloce dell'unità da 500 GB che si ferma a 400.000 IOS in lettura casuale e a 700.000 IOPS in scrittura casuale, risultando anche in questo caso piuttosto lontana dai modelli di punta e meno conveniente.

D'altronde costa più della metà del modello da 1 TB, quello che abbiamo provato, che ha comunque un prezzo abbastanza elevato. Parliamo infatti di 274,99€ per la versione senza dissipatore e di 304,99 € per quella con dissipatore.

Il prezzo elevato comunque, non dipende solo dalla velocità ma anche dal contorno. Non ci sorprende vedere il supporto per tecnologie come TRIM e S.M.A.R.T., mentre lascia un pizzico di amaro in bocca non trovare la crittografia XTS-AES 256-bit viste le potenzialità professionali del dispositivo. Il resto è tuttavia eccezionale a partire dalla longevità che ci riporta ai tempi dei migliori SSD PCIe 3.0. Parliamo infatti di ben 1275 TB di durata in termini scrittura per l'unità da 1 TB: anni di servizio con una configurazione da gioco, ambito in cui difficilmente si spostano continuamente dati. Inoltre l'offerta include, per tutte le unità della serie, 5 anni di garanzia e 3 anni di recupero dati Seagate. Un valore aggiunto da non trascurare.

Scheda tecnica WD SN850 NVMe PCIe 4.0 1 TB con dissipatore

