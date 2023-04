Teslagrad 2, la recensione di un platform puzzle game elettromagnetico

Verrebbe quasi la tentazione di scomodare la parola metroidvania, ma farlo sarebbe uno sproposito perché per la maggior parte del tempo si tira dritto, con gli scenari che scorrono fluidamente di fronte agli occhi del giocatore, chiedendogli di fare avanti e indietro solo nel caso in cui voglia cercare tutti i collezionabili nascosti (delle carte) o cada in qualche baratro. Ci sono dei poteri da raccogliere per sbloccare delle nuove aree, che però sono sempre velocemente raggiungibili dal punto in cui ci si trova nel momento del potenziamento. Parte del fulcro del gameplay è sempre la risoluzione dei puzzle, come nel primo capitolo, ma a nostro giudizio più semplici per consentire alla maggiore dinamicità del gioco di esprimersi senza castrazioni.

Le vibrazioni che si avvertono avviando il gioco sembrano apparentemente le stesse del primo capitolo, ma in realtà, pur partendo da presupposti simili, ben presto si scopre che qui tutto è più accelerato e dinamico e che la parte platform ha preso maggiore importanza rispetto al predecessore. Teslagrad 2 è come un giro sulle montagne russe, almeno quando funziona al suo meglio. Si passa il tempo a correre da una parte all'altra della mappa, a scivolare a folle velocità su delle rampe circolari evitando baratri e ostacoli. Ci si trasforma in una scarica elettrica per seguire dei fili che conducono da una parte all'altra del mondo di gioco, creando dei collegamenti impensabili che idealmente vanno a sostituire i viaggi rapidi. Si spaccano pavimenti, si cade da altezze interminabili, si fluttua usando la teslamanzia della protagonista e si saetta nell'acqua raggiungendo posti prima inarrivabili.

Un mondo affascinante

I boss di Teslagrad 2 sono ben architettati

L'impatto iniziale di Teslagrad 2 è in qualche modo stupefacente. Pur non spiegando i suoi sistemi, mette il giocatore perfettamente a suo agio dandogli lo spazio necessario per comprendere meccaniche base e funzionamento dei primi poteri. Invece di stare troppo a tergiversare con tutorial e spiegazioni, getta subito il giocatore nell'azione creando dei momenti introduttivi alle nuove abilità che sono sempre contestuali e mai forzati. Inoltre, sin da subito riesce ad affascinare con una grafica da libro illustrato e le sue dinamiche spicce quanto coinvolgenti. Come detto sopra, ci troviamo di fronte a un puzzle game basato sulla fisica che non si vergona certo di esserlo. Quindi eccoci a usare i poteri elettromagnetici di Lumina per attaccaci a delle pareti o per superare delle scariche elettriche posizionate in modo insidioso, con la difficoltà maggiore che non è mai capire fare (ci siamo bloccati solo di fronte a due puzzle lungo tutto il gioco, tra i quali quello finale) quanto riuscire a farlo, tra passaggi strettissimi, trappole che vanno superate coordinando tutte le abilità a disposizione e nemici più insidiosi che coriacei.

Teslagrad 2 è molto più dinamico di Teslagrad, soprattutto quando si sono raccolti tutti i poteri di Lumina

In questo senso il primo capitolo aveva dei puzzle sicuramente più complessi, mentre qui si è favorito maggiormente il ritmo dell'azione. Inoltre anche in Teslagrad 2 si ottiene una specie di arma solo alla fine del gioco, con il giocatore che deve ragionare su come affrontare i pochi nemici sparsi per le aree usando gli altri poteri in modo creativo, come gli scheletri elettrici a tre fasi o degli strani e voraci animali da cui si può solo scappare e che ci inseguono anche sulle piattaforme. Di tanto in tanto bisogna affrontare dei boss, anch'essi costruiti fondamentalmente come dei puzzle, tra casse da lanciare, nemici da far scoppiare al momento giusto, scivolate da coordinare con gli attacchi nemici e pavimenti da spaccare. Si tratta di scontri ben architettati, che risultano essere anche tra i momenti più spettacolari del gioco.