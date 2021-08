Tetris Beat, la recensione del classico con del ritmo in più

Finalmente anche Apple Arcade ha la sua versione del celebre puzzle game di Aleksej Pažitnov, ma come vediamo in questa recensione di Tetris Beat, non poteva mancare un quid aggiuntivo per quanto riguarda l'approdo sul servizio in abbonamento di Apple: nella fattispecie, parliamo del ritmo.

Tra le tante variazioni applicate alla formula immortale di Tetris, questa di N3twork risulta particolarmente interessante, perché estende l'esperienza di gioco in termini sensoriali, creando quella sinestesia tra musica, controlli e coordinazione che abbiamo visto in passato nelle produzioni di Tetsuya Mizuguchi e pochi altri. La meccanica del gioco ovviamente non viene sconvolta più di tanto, ma le sensazioni che si provano incastrando fra loro i tetramini vengono amplificate da questa digressione musicale del Tetris, che richiede un minimo periodo di adattamento per uscire dalla logica riflessiva classica e abbracciare il movimento a tempo.

Nell'ultimo decennio abbiamo assistito a un'ampia serie di tentativi di modifica del Tetris attraverso numerose digressioni in vari ambiti, sempre con aggiunte marginali e non sempre proprio funzionali, ma spesso significative. Nella maggior parte dei casi, l'opzione migliore è rimasta comunque quella classica, presente anche in questo caso con la modalità Marathon, ma se non altro Tetris Beat rappresenta un'alternativa piuttosto valida alla solita caduta dei tetramini a incastro.

Non siamo ai livelli della completezza e della cura vista in Tetris Effect, né dello slancio multiplayer dato da Tetris 99, ma Beat è indubbiamente una delle sperimentazioni più interessanti che abbiamo visto in questi anni sulla medesima base creata da Pažitnov quasi 40 anni fa. Come accade nei rhtyhm game veri e propri, la musica non è solo un semplice accompagnamento, ma entra a far parte integrante del gameplay, costringendo a seguire il ritmo e agire di conseguenza, con un effetto che, sebbene sia piuttosto spiazzante all'inizio, entra progressivamente dentro in maniera istintiva, proprio come succede con la musica.