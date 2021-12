The Kids We Were, la recensione

Non fatevi trarre in inganno dal voto che trovate in fondo alla nostra recensione di The Kids We Were, sviluppato da Gagex, uscito su Nintendo Switch il 2 dicembre: nonostante la qualità, non si tratta di un gioco che consigliamo a tutti. Forse, a dire la verità, non si tratta nemmeno di un "gioco": continueremo tuttavia, per comodità, a utilizzare questa parola. Anche perché di alternative ne esistono poche: The Kids We Were non ha niente a che vedere con le "cinematic experience", è sostanzialmente un romanzo in veste di videogioco, un videogioco in cui l'attività principale è spostare il protagonista da un punto all'altro, parlare con gli altri personaggi, leggere i dialoghi.

Un dettaglio importante da capire è che il giocatore, in The Kids We Were, ha pochissimo "potenziale narrativo"; esattamente come in un romanzo, la storia si legge e vive, non si influenza. Quasi ognuno di noi, scaricando The Kids We Were, vivrà gli stessi momenti nello stesso ordine; fa eccezione la raccolta di alcuni oggetti nascosti, completamente secondaria. A livello interattivo, il compito del giocatore è limitato allo spostamento del personaggio, alla pressione di un pulsante per parlare e raccogliere monete/oggetti, alla consultazione del menu, della mappa, e... basta. Quello che c'è, tuttavia, non è fatto male. I controlli sono precisi e puliti: è molto più coerente e coraggioso The Kids We Were nell'abbandonarsi alla sua vocazione narrativa, che tanti altri titoli che forzano ludicità in modo superficiale, per abitudine, anche dove non sarebbe necessaria.

The Kids We Were proviene dal mondo mobile, dov'è stato pubblicato appena prima della pandemia, nel febbraio 2020. Gli sviluppatori hanno adattato bene l'esperienza su Nintendo Switch, e non era scontato, sia per i diversi controlli, sia - soprattutto - per lo schermo orizzontale. Purtroppo il gioco è disponibile, oltre che in varie lingue orientali (cinese, coreano, giapponese) soltanto in inglese: per questo, per godersi The Kids We Were, è fondamentale conoscere piuttosto bene l'idioma del Bardo.

Bene, ora che abbiamo provato a spaventarvi, che vi abbiamo detto tutti i motivi per cui The Kids We Were potrebbe non piacervi, continuiamo la nostra recensione parlandovi del perché, al contrario, potreste adorarlo.