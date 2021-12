Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ai The Game Awards 2021 anche per Jez Corden

Anche Jez Corden di Windows Central ritiene che Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ai The Game Awards 2021, anche se non sa in che forma. Il noto giornalista, molto addentro nelle questioni che riguardano Microsoft e Xbox, lo ha dichiarato nel corso della registrazione dell'ultimo episodio del podcast Windows Central Gaming, dove ha parlato di cosa attendersi lato Xbox per l'evento di Geoff Keighley.

Corden non è il primo a suggerire la presenza di Senua's Saga: Hellblade 2 ai TGA. Negli scorsi giorni anche l'insider Klobrille e il giornalista Jeff Grubb ne hanno parlato. Quella del giornalista di Windows Central è più che altro una conferma indiretta di un'informazione che ormai circola insistentemente ed è data quasi come assodata un po' da tutti.

Corden ha anche avuto modo di parlare di Avowed e della sua potenziale presenza ai TGA, affermando di non saperne niente, ma di credere a quanto riportato da Grubb, che lo dà invece per certo. Comunque sia, nel caso ci fosse non sarebbe certo sorpreso.

Che dire? La presenza di Senua's Saga: Hellblade 2 e Avowed ai TGA 2021 sarebbe ottima per il mondo Xbox e per chiunque sia interessato a entrambi i giochi. Speriamo che ci siano davvero.