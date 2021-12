Rocket League Sideswipe, la recensione del calcio motorizzato in versione mobile

Completato un breve tutorial che ci farà subito prendere confidenza con i controlli touch del gioco, dalla schermata di avvio potremo accedere alla modalità Duel, con i suoi scontri uno-contro-uno; alla modalità Doubles, per le sfide di coppia ad alto tasso di spettacolarità; o infine alla variante Hoops, in cui al posto delle reti troviamo dei canestri, con tutto ciò che ne consegue.

Se ricordate l' annuncio di Rocket League Sideswipe , saprete che il gioco non prova minimamente ad adattare la formula originale del titolo Psyonix, bensì la reinterpreta, collocandola in un contesto più contenuto e rigorosamente bidimensionale, con sfide della durata di due minuti che arrivano a coinvolgere un massimo di quattro partecipanti all'interno di tre differenti modalità .

Gameplay

Rocket League Sideswipe, una finalizzazione volante a rete

Naturalmente il contorno e la progressione sono importanti per mantenere vivo l'interesse nei confronti del gioco, ma è il gameplay che detta legge e ciò vale in particolar modo per un titolo come Rocket League Sideswipe, che da un lato semplifica inevitabilmente le dinamiche che i fan del gioiellino targato Psyonix conoscono bene, chiedendoci di spingere l'enorme palla in rete più volte degli avversari; dall'altro non rinuncia a un certo grado di spessore.

I controlli sono estremamente semplici: uno stick analogico virtuale riposizionabile, collocato nella parte sinistra del touch screen, consente di muovere e orientare la vettura, mentre nella parte destra dello schermo trovano posto due pulsanti: uno per salto e doppio salto, l'altro per un turbo regolato da un apposito indicatore che si ricarica solo quando le ruote toccano terra.

Non c'è bisogno d'altro: combinare questi comandi e adeguare le azioni al contesto fisico del gioco crea subito situazioni letteralmente esplosive, in cui magari si riesce ad andare in rete già con un primo tocco ben calibrato oppure si realizzano salvataggi che definire "al limite" appare eufemistico. Il fatto che il sistema di controllo sia assolutamente preciso e reattivo, naturalmente, è vitale per la buona riuscita dell'esperienza.

Allo stesso modo, il matchmaking funziona bene, è veloce ed efficace e a quanto pare ci sono sempre degli avversari pronti a sfidarci. Non solo: la loro abilità viene selezionata con un minimo di criterio per dar vita a sfide il più possibile bilanciate, e ve ne renderete conto facilmente dopo un paio di match iniziali in cui farete strage dei vostri avversari vincendo a tavolino per tre reti a zero, salvo poi imbattervi in giocatori decisamente più scaltri.