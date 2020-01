Warface: Global Operations, la recensione

La recensione di Warface: Global Operations conferma come lo straordinario successo di Call of Duty: Mobile abbia spianato la strada a un certo tipo di esperienze sui dispositivi iOS e Android, nello specifico il filone degli sparatutto competitivi. Come tuttavia ci ha insegnato l'ormai imminente Shadowgun War Games, quando la competizione è così forte bisogna provare a diversificare il prodotto, offrire qualcosa di differente per evitare lo scontro diretto.



Ebbene, Warface non sceglie questo approccio e anzi tenta un improbabile assalto frontale contando sulla pur discreta popolarità del brand ma infarcendo il gioco di microtransazioni che hanno un valore non solo estetico bensì anche pratico, mostrando il fianco a risvolti inevitabilmente pay-to-win.

Dal punto di vista strutturale, ci troviamo di fronte a uno shooter a base multiplayer per otto giocatori, dotato di un matchmaking molto rapido che dà vita a partite che si svolgono nell'ambito di due differenti modalità: deathmatch a squadre e Controllo, uno scontro territoriale in cui il nostro obiettivo è quello di conquistare e mantenere tre punti di interesse all'interno dello scenario per totalizzare il punteggio necessario alla vittoria.



Le mappe disponibili sono cinque, tutte di ispirazione moderna, e offrono una discreta varietà visiva, nonché un design dalle dimensioni sufficientemente compatte, in alcuni frangenti anche troppo: capita a volte di ritrovarsi nel punto di respawn degli avversari, ottenendo così un grosso vantaggio. In termini di navigabilità e strategia, ad ogni modo, le ambientazioni appaiono ben realizzate e offrono anche un ottimo livello di dettaglio, al netto di qualche scorcio meno convincente.