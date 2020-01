Dragon Ball Z: Kakarot ancora primo nelle vendite nelle classifiche inglesi

Dragon Ball Z: Kakarot è in testa alle classifiche inglesi per la seconda settimana di fila, nonostante un calo delle vendite del 63% rispetto alla settimana di lancio. Del resto è stata una settimana molto debole in termini di uscite, con soltanto un nuovo titolo: Rugby 20 di Big Ben Interactive, che ha debuttato in tredicesima posizione, facendo meglio del suo predecessore, Rugby 18, che non entrò nemmeno nella top 40. Va detto che quello fu lanciato a novembre, mese di solito congestionato dalle uscite.



Per il resto c'è poco da segnalare, a parte il ritorno di The Witcher 3: Wild Hunt che ha raggiunto la dodicesima posizione, grazia al traino della serie Netflix. Chissà se ce la farà a tornare nella top 10 nelle prossime settimane.

Dragon Ball Z: Kakarot Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V FIFA 20 Just Dance 2020 Mario Kart 8: Deluxe Star Wars Jedi: Fallen Order Minecraft Luigi's Mansion 3 Mario & Sonic At The Tokyo Olympic Games 2020