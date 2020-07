Xiaomi Mi 10 Lite 5G, la recensione

In questa recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G parliamo di un dispositivo annunciato dal colosso cinese assieme a Mi 10 e Mi 10 Pro , due smartphone di alta gamma che hanno sollevato più di qualche sopracciglio tra gli appassionati per il loro costo decisamente elevato per gli standard Xiaomi. Con il qui presente Mi 10 Lite 5G si può dire che il produttore asiatico sia tornato all'interno della sua comfort zone, proponendo un modello con una dotazione di tutto rispetto ma che rientra in una fascia di prezzo molto più appetibile per un'utenza media. Andiamo dunque a scoprire quali sono i punti di forza e debolezza di uno smartphone che si carica sulle spalle l'eredità dell'ottimo Mi 9T , rivelandosi di fatto come il nuovo best buy di casa Xiaomi.

Design e materiali

Non si può certo dire che Xiaomi faccia rima con innovazione in termini di design, e Mi 10 Lite 5G non fa eccezione, presentandosi come un dispositivo esteticamente gradevole ma che non mostra nemmeno un millimetro di superficie che non sappia di "già visto". La scocca in vetro si accompagna a un profilo in policarbonato decisamente robusto e convincente, che non fa rimpiangere il metallo di smartphone più costosi. Sul lato destro si trovano i tasti di accensione e controllo volume, nella parte alta il jack audio (sempre più raro di questi tempi) e il sensore a infrarossi, mentre in basso la USB Type C è affiancata dall'alloggiamento per due nanoSIM e dall'altoparlante mono.



Il display da 6,57 pollici occupa la gran parte del frontale, interrotto solo da un piccolo notch a goccia che ospita la fotocamera anteriore; sotto lo schermo è inserito anche il sensore per le impronte digitali, una soluzione se vogliamo un po' superata ma che si dimostra in questo caso affidabile pur peccando leggermente di rapidità. Sul retro spicca in un angolo il modulo per le quattro fotocamere, con il consueto scalino che pregiudica un po' la stabilità del telefono su una superficie piana se non si utilizza una cover. Anche se tutt'altro che originale, Xiaomi Mi 10 Lite 5G è comunque un dispositivo decisamente ben assemblato, che pur non vantando dimensioni compatte (163,1 x 74,7 x 7,98 mm per 192 grammi di peso) risulta abbastanza comodo da utilizzare anche con una sola mano. Attenzione però all'acqua, dato che non c'è la certificazione di impermeabilità.