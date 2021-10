FIFA 22, Carriera: i migliori giovani calciatori per ogni ruolo

In questa guida di FIFA 22 troverete i migliori calciatori giovani per ogni ruolo e che risulteranno degli ottimi investimenti per la modalità Carriera.

Nella modalità Carriera avere in rosa qualche giovane promessa del calcio non è affatto una brutta idea. Con qualche colpo di mercato azzeccato potreste aggiungere ai vostri ranghi dei giocatori con un potenziale incredibile e che nel giro di pochi anni potrebbero ripagare l'investimento con prestazioni in campo da fuoriclasse o garantirvi un eventuale plusvalenza da riutilizzare per acquistare altri calciatori e far crescere il vostro club.