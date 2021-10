Genshin Impact: banner di Thoma e Hu Tao e nuovo evento in arrivo la prossima settimana

L'update 2.2 di Genshin Impact sta entrando nella seconda metà del suo ciclo vitale, con i banner di Thoma e Hu Tao, armi, nonché un nuovo evento a tempo limitato in arrivo la prossima settimana.

A partire dalle 18:00 di martedì 2 novembre sarà disponibile il banner "Moment of Bloom", con Hu Tao come personaggio "copertina" da 5 stelle e Sayu, Diona e la new entry Thoma per quelli a quattro stelle. Si tratta di un'ottima occasione per ottenere Hu Tao se già non l'avete in squadra o per potenziare la sua Costellazione. Allo stesso modo Thoma sembra un personaggio interessante. Si tratta di combattente di tipo Pyro che combatte con le polearm e infligge danni ad area, creando al tempo stesso delle barriere per i compagni di squadra. Il "nuovo" banner andrà a sostituire quello attualmente in corso con protagonista Childe e si concluderà il 23 novembre.

Durante lo stesso periodo di tempo sarà disponibile anche una nuova versione del banner Epitome Invocation. Tra le armi 5 stelle esclusive troviamo la polearm "Staff of Homa" e l'arco "Elegy of the End".

Dal 5 al 15 novembre sarà disponibile il nuovo evento Shadow of the Ancients, con sfide di esplorazione e investigazione. Su commissione della gilda degli avventurieri indagheremo su un Ruin Grader e le sue anomali capacità rigenerative. Collaborando con un ricercatore di Sumeru, dovremo raccogliere oggetti per creare dei dispositivi in grado di mettere fuori gioco il sopracitato robot. In palio ci sono Primogem, Mora, frammenti per aumentare di livello le armi e oggetti per potenziare i talenti dei personaggi.

Inoltre siete ancora in tempo per pochi giorni per cimentarvi e completare le sfide dell'evento Labyrinth Warriors, che mettono in palio un bel po' di Primogem e permettono di ottenere Xinyan gratuitamente.