Genshin Impact, Update 2.2: Xinyan gratis con un evento, dettagli sui banner

miHoYo in vista dell'imminente lancio dell'Update 2.2 di Genshin Impact, dal titolo "Into the Perilous Labyrinth of Fog", ha svelato nuovi dettagli sulle armi, banner ed eventi in arrivo. Tra le novità la possibilità di ottenere gratuitamente il personaggio di Xinyan.

Come svelato dal sito ufficiale di miHoYo, la fase 1 della versione 2.2 di Genshin Impact vedrà il banner "Farewell of Snezhnaya" che dal 13 ottobre al 2 novembre permetterà di ottenere il personaggio 5 stelle Childe di tipo Hydro. Un'ottima occasione per chi se lo era perso in passato. Durante il banner le probabilità di ottenere il sopracitato personaggio, così come Yanfei, Ningguang e Chongyun saranno più alte.

Sempre nello stesso periodo di tempo sarà disponibile una nuova versione del banner "Epitome Invocation". Grazie ad esso i giocatori potranno ottenere numerose armi per potenziare i propri combattenti, tra cui il nuovo arco 5 stelle "Polar Star" e il Catalyst "Memory of Dust", nonché varie armi quattro stelle tra cui l'esclusiva Claymore "Akuomaru".

Dal 21 ottobre all'8 novembre inizierà il nuovo evento "Labyrinth Warriors" dove i giocatori dovranno affrontare dungeon pieni di nemici, divisi in stanze e livelli. Come ricompensa riceveranno gli "Aged Tokens" che sarà possibile scambiare per Mora, Hero's Wit, una Crown of Insight, Primogem e materiali per potenziare i talenti. Inoltre soddisfacendo determinati requisiti durante i giocatori potranno ottenere Xinyan (personaggio 4 stelle Pyro) gratuitamente.

Genshin Impact, Thoma sarà uno dei personaggi giocabili dell'Update 2.2 ma sarà disponibile solo nella fase 2

Dal 15 ottobre al 25 ottobre invece sarà disponibile l'evento "Tuned to the World's Sounds", durante il quale potrete cimentarvi in minigiochi musicali in cui premere i tasti mostrati a schermo con il giusto tempismo insieme ad altri personaggi. In palio ci sono Primogem e altre ricompense.

Con il lancio dell'Update 2.2 di Genshin Impact inoltre saranno disponibili due nuovi eventi Hangout dedicati a Thoma e Sayu.

Questa è solo una parte delle novità dell'aggiornamento con le altre in arrivo nelle settimane successive, tra cui una nuova isola e nemici, Thoma come personaggio giocabile e ulteriori eventi.

Sempre rimanendo in tema, poche ore fa miHoYo ha svelato ufficialmente Arataki Itto, un nuovo personaggio che probabilmente sarà disponibile con la versione 2.3 di Genshin Impact.