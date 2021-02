Destruction All Stars: guida per muovere i primi passi

Se siete curiosi e desiderosi di sapere come diavolo cominciare a capirci qualcosa nelle baraonde di Destruction All Stars, questa guida è quello che fa per voi.

Questo febbraio sarà ricordato negli annali delle console Sony e più precisamente nella storia del PS Plus, per aver regalato uno di quelli che dovevano essere i titoli di lancio della nuova PS5, il frenetico e coloratissimo Destruction All Stars. Dopo esserci domandati tutti come diavolo funzionasse questo gioco, finalmente, da oggi, abbiamo potuto metterci le mani sopra e capirci qualcosa. Il gameplay è un misto tra Burnout, Rocket League e un simulatore di parkour, tutta roba fuori di testa insomma. Tra fughe all'ultimo istante, derapate e cadute nel vuoto, siamo riusciti a stilare una sorta di manuale di sopravvivenza per Stars, una guida per iniziare al meglio.

Primi passi Lo scopo del gioco, in generale, è abbastanza semplice. Dobbiamo riuscire a sopravvivere più degli avversari, infliggendo più danni possibile a veicoli o personaggi. Detta così è semplice, ma come si fa? Comandi del personaggio:

X - salto

Analogico Sinistro - movimento

O - Schivata

∆ - Forzare vetture nemiche

R1 - Attivazione Breaker personaggio

L1 Evocazione Vettura personale

Comandi dell'auto

R1 - Acceleratore

L2 - Freno

L1 - Attivazione Breaker Vettura

O - Freno a mano

Analogico destro - Scatto laterale e frontale Quando si comincia una partita, il titolo ci dà la possibilità di scegliere, già dall'inizio, tra 16 personaggi, ognuno caratterizzato a dovere con la sua abilità "fisica" e la sua vettura personale, dotata anch'essa di una sorta di Power up. Una volta deciso il nostro personaggio ci si butta nell'arena, a piedi, dovendo scegliere tra i veicoli disseminati all'interno della stessa oppure andando in giro correndo tra muri e piattaforme come forsennati, cercando di evitare la morte da incidente automobilistico.

Tattiche di sopravvivenza Il nostro consiglio è quello di cercare fin da subito di caricare le barre di abilità ed evocazione mezzo. Per farlo avrete due possibilità, la prima è quella di andare in giro a piedi raccogliendo i cristalli rosa disseminati per le arene, oppure, con un veicolo, distruggendo gli altri. In entrambi i casi arriverete a caricare le barre avendo così un vantaggio. Non lesinate neanche sull'utilizzo dei turbo, frontale e laterale, sia per attaccare gli altri giocatori ma soprattutto come manovra evasiva. Nelle nostre partite, più di qualche volta, lo scatto laterale ha fatto andare a vuoto i malintenzionati. Ovviamente i cambi di direzione sono all'ordine del giorno e vi consigliamo di tenere il dito fisso sul freno a mano per cercare di evitare chi vuole colpirvi alle spalle o frontalmente. Un'altra delle manovre fondamentali è l'espulsione rapida. Questa operazione ci permette di uscire dal veicolo che guidiamo in qualsiasi momento, sia esso in fase di distruzione sia esso appena iniziato ad utilizzare. La mappa in basso a destra è un altro aiuto imprescindibile. La vostra posizione è sempre fissa al centro mentre tutto intorno a voi vedrete le auto dei partecipanti come delle frecce la cui punta indica la direzione di marcia, invece dei pallini ad indicare quelli "appiedati". L'utilizzo di questa mappa e degli indicatori a schermo, assieme alle manovre evasive ( turbo, derapate ed espulsione) sono le basi per riuscire a sopravvivere, e magari vincere, le prime partite di Destruction All Stars. Vediamole insieme nel dettaglio

Il Turbo La prima delle quattro manovre fondamentali che analizzeremo è l'attivazione di quell'abilità di qualsiasi auto guidiate che vi permetterà di uscire da parecchie situazioni scottanti: il turbo. Possiamo asserire che il turbo in Destruction All Stars non è inteso come ad esempio su Burnout o NFS, ma bensì è una sorta di rapidissimo scatto, in avanti o laterale, che potenzia il potere d'attacco della nostra vettura. Con qualsiasi auto hanno entrambi una ricarica a tempo ( si tratta di qualche secondo, nulla di che) e non c'è maniera di riattivarlo istantaneamente. Il tempo però che vi divide dall'utilizzo dello scatto e la ricarica del successivo è quello che fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Come e quando utilizzare il turbo Ognuna delle modalità di gioco ha delle dinamiche differenti ma ci sono delle regole generali che potete seguire per quanto riguarda l'utilizzo del turbo:

Non sprecatelo mai, usatelo sempre per un fine

Se vedete qualcuno di fronte a voi che vi punta come un toro inferocito, scattate lateralmente senza indugi

Fate attenzione ad utilizzare il turbo frontale in mischia, potrebbe esserci qualcuno con l'abilità speciale della vettura attiva e può rubarvi le demolizioni

Lo scatto frontale, oltre che essere buono come ariete, è ottimo come aumento di velocità istantaneo, utilizzatelo per uscire da qualsiasi situazione di inseguimento

Lo scatto laterale, ricordatevi lo scatto laterale! No davvero, ricordatelo sempre, a volte si tende a giocare come destruction derby ma è molto più tecnico e lo scatto laterale fa la differenza.

Le derapate Altro fondamentale del gioco sono le derapate, i cambi di direzione repentini. Per tutta la durata delle partite non potrete fare a meno di notare come le auto che inseguite scompaiano magicamente in un istante dalla vostra visuale. Sappiate che per il 90% delle volte è perché hanno cambiato direzione e magari vi stanno alle calcagna, un po' la sensazione che provavano i malcapitati contro Anakin Skywalker. Per evitare di essere neutralizzati, imparate immediatamente come sfruttare il tasto O ed essere voi a papparvi gli avversari. Come utilizzare al meglio le derapate: Non utilizzarle mai come freno, c'è un freno!

Quando siete inseguiti puntate un muro o un pilastro ( o ancora meglio un burrone in gridfall) ed usate la derapata per far finire il vostro inseguitore in trappola

Usate la combo Derapata + scatto frontale per avere più possibilità di sopravvivenza

L'espulsione rapida Il terzo comando che andiamo a vedere è l'espulsione rapida dal veicolo. Anche se sembra semplicemente un'azione da effettuare per uscire dalla vettura e cambiarla oppure per andare in giro a raccogliere cristalli rosa, sappiate che è molto di più, per questo l'abbiamo inserita nei fondamentali. Si, è in effetti una manovra semplice, dovendo semplicemente premere triangolo quando si vuole uscire dalla macchina, ma il come ed il quando sono di vitale importanza. Può salvarci da situazioni spinose e darci addirittura un vantaggio. Come sfruttare l'espulsione rapida Se l'auto è messa male, potete usarla come esca per attirare un avversario per poi espellervi all'ultimo momento

Se avete bisogno di cristalli e le piattaforme sono lontane per arrivarci a piedi, potete avvicinarvi con l'auto in velocità ed espellervi vicino ad esse

Fondamentale in Gridfall - In combo con il breaker del personaggio, quando state per cadere nel burrone, espelletevi ed usate il doppio salto per salvarvi. Combo: ∆ >R1>X>X