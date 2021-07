5 Free-to-Play da provare (escludendo i più noti)

Negli ultimi anni, la formula del Free-to-Play ha dato vita a dei successi clamorosi. La popolarità di questi prodotti ha saturato non solo il mercato, ma anche l'attenzione del pubblico, con alcuni giocatori che hanno un po' perso interesse per il genere f2p, convinti che, in fin dei conti, siano tutti shooter adatti ad un pubblico di poco più che adolescenti.

Path of Exile

Il campo di battaglia di Path of Exile

Anche qui, gli appassionati del genere avranno sicuramente già sentito parlare di Path of Exile: tuttavia una grossa fetta di giocatori potrebbe aver ignorato lo splendido GDR gratuito su PC, PS4 e XboxOne. Considerando l'arrivo del sequel, previsto per non prima del 2022, potrebbe essere un buon momento per recuperare il titolo, che continua ad essere costantemente aggiornato con nuovi contenuti.

La prossima espansione, Expedition, è prevista in uscita per il 23 luglio. Qui tutte le informazioni.