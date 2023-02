PlayStation VR2: 50 risposte sul visore per PS5

Dal 22 febbraio 2023 è disponibile PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di PS5. C'è molto da scoprire sull'headset, sulle sue funzionalità e su tutto quello che vi ruota attorno: per questo vi proponiamo un video in stile FAQ nel quale rispondiamo a ben 50 domande su PlayStation VR2, nell'arco di una ventina di minuti.

Alcuni esempi? Si può usare su PC? Funziona con i giochi PS VR1? Cosa c'è dentro la scatola? Posso usare PS VR2 senza un TV? E soprattutto, posso guardare i contenuti di Multiplayer.it senza problemi? Questo e molto altro nel video qua sotto.

Nella nostra recensione di PlayStation VR2, intanto, vi abbiamo spiegato di come il visore Sony abbia portato "finalmente nel mondo della realtà virtuale un po' di competizione. L'approccio di Sony rimane invariato rispetto al passato, proponendo più che un visore indipendente, una periferica inserita nell'ecosistema PlayStation 5. Una scelta che ha concesso agli ingegneri Sony di sfruttare al meglio la potenza della sua console e che ha permesso, di conseguenza, di spostare il focus su soluzioni tecniche funzionali e interessanti.

Il tracciamento pupillare, la distanza oculare e una risoluzione altissima permettono a PS VR2 di restituire una resa grafica davvero impressionante. Il rovescio della medaglia è un pezzo di hardware pensato per essere "di serie" e che quindi porterà l'utente a dover trovare il suo punto di comfort entro i limiti concessi dall'oggetto. Siamo rimasti un po' delusi dall'ergonomia dei PlayStation VR2 Sense, ma stupiti da quanto il cavo sia stato meno invasivo del previsto. Rispetto all'esperienza offerta, il prezzo giustifica la spesa, e il parco titoli del lancio non è nemmeno così scarno come solitamente accade all'uscita di un nuovo hardware. Da valutare successivamente l'esperienza d'utilizzo con applicazioni terze parti".