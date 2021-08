AOC U28G2XU: caratteristiche e specifiche del monitor 4K a 144 Hz con un prezzo intrigante

Il monitor AOC U28G2XU è in arrivo in Italia con un pannello 4K da 144 Hz, 1 millisecondo di latenza e un prezzo molto interessante.

Con il monitor AOC U28G2XU è in arrivo un'interessante opzione 4K da 144 Hz che punta a garantire un'esperienza di gioco di alto livello per un prezzo di 739€. Il risparmio è legato a un HDR modesto, ma la dotazione del monitor AOC include caratteristiche importanti come un tempo di risposta di 1 millisecondo e una fedeltà del colore molto elevata, con una copertura della gamma DCI-P3 del 98%.

Caratteristiche Un monitor 4K da 144 Hz che cerca il compromesso tra qualità e prezzo Il monitor AOC U28G2XU combina il 4K a 144 Hz con un prezzo sempre più abbordabile e punta a offrire una definizione estremamente elevata, garantita dalla risoluzione Ultra HD su un pannello da 28 pollici. Parliamo di quasi 160 PPI (pixel per inch) per uno schermo che, almeno su carta, può contare anche su una fedeltà del colore decisamente alta, promettendo non solo definizione ma qualità. Il tutto condito da tempi di risposta da gaming competitivo, con 1 millisecondo dichiarato di latenza GtG. Ma la ricerca del rapporto tra qualità e prezzo comporta qualche compromesso a partire dall'HDR 400, come sappiamo più che altro utile per aumentare contrasto e vivacità dell'immagine. Va però detto che una luminanza tipica di 370 nit, se uniforme, dovrebbe garantire comunque un'immagine vivida con uno schermo IPS che nonostante le rinunce sembra avere tutto quello che conta. Non mancano infatti AMD FreeSync Premium Pro, compatibilità con NVIDIA G-Sync e svariate altre tecnologie utili attivabili dal nuovo G-Menù, tra l'altro ben più fruibile di quello precedente. Curve morbide e fregi appuntiti Tra le impostazioni ci sono 6 profili, taratura del colore, impostazioni dell'immagine e la possibilità di attivare o disattivare tecnologie come Low Blue Light, Flicker Free e Shadow Control. Quest'ultima, tra l'altro, permette di tarare l'intensità delle ombre andando a sfruttare il contrasto dinamico, su carta con un tetto di 80M:1, solo dove questo può effettivamente migliorare resa e leggibilità dell'immagine. Il problema è avere un hardware in grado di arrivare effettivamente al 4K a 144 Hz. Ma tra NVIDIA DLSS, AMD FidelityFX Super Resolution e titoli competitivi sempre più ottimizzati, questo traguardo è sempre più alla portata dei giocatori, a patto di trovare una GPU di buona potenza a un prezzo accettabile. Ad agosto lo schermo AOC U28G2XU sarà disponibile con un prezzo di 739 euro, comprensivo di un paio di altoparlanti integrati. Scheda tecnica AOC U28G2XU Dimensioni: 28 pollici (71 cm)

28 pollici (71 cm) Pannello: IPS

IPS Risoluzione: 4K (3840x2160)

4K (3840x2160) Refresh rate: 144 Hz

144 Hz Tempo di risposta: 1 millisecondo GtG

1 millisecondo GtG Illuminazione: W-LED con luminanza tipica 370 cd/m2

W-LED con luminanza tipica 370 cd/m2 HDR: HDR 400

HDR 400 Contrasto: 1000:1

1000:1 Audio: 2 altoparlanti integrati da 3 W

2 altoparlanti integrati da 3 W Gamma di colori: 8 bit, DCI-P3 98%

8 bit, DCI-P3 98% Tecnologie gaming: FreeSync Premium Pro, compatibile G-Sync (range 48-144 Hz)

FreeSync Premium Pro, compatibile G-Sync (range 48-144 Hz) Connettività: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B (upstream), uscita audio 3.5 mm

2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B (upstream), uscita audio 3.5 mm Ergonomia: altezza (130 mm), tilt (-5/21.5°), swivel (-32/32°), rotazione verticale

altezza (130 mm), tilt (-5/21.5°), swivel (-32/32°), rotazione verticale VESA Mount: 100x100 millimetri

100x100 millimetri Disponibilità e prezzo: disponibile a agosto 2021 con un prezzo consigliato di €739

Connettività Una base aggressiva che mima il piede di un mech Un altro compromesso del monitor AOC, rilevante solo nel caso in cui si pensi di affiancarlo anche a una console, riguarda la connettività. Se i due ingressi DisplayPort 1.4 consentono di arrivare al 4K a 144 Hz su PC, così da sfruttare a fondo le caratteristiche dello schermo, i 2 ingressi HDMI sono di tipo 2.0 e questo significa che in combinazione con le console di nuova generazione è limitato al 4K a 60 Hz e al 1440p a 120 Hz. Bastano quindi per sfruttare una Xbox Series S o una console della scorsa generazione, ma limitano le possibilità nel caso di PS5 e Xbox Series X. In ogni caso, come affermato dalla stessa AOC, si tratta di un monitor pensato principalmente per il PC, per quanto versatile. Nel suo arsenale include infatti anche la modalità Picture-by-Picture, che consente di affiancare due immagini da due sorgenti differenti massimizzando le opzioni multitasking. Inoltre, la dotazione del monitor comprende ben 4 porte USB 3.2 Gen 1, più che sufficienti per qualsivoglia necessità e affiancate, ovviamente, da un'uscita audio combo da 3.5 millimetri.