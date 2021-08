Leggende Pokémon: Arceus sarà il punto di svolta della serie Pokémon?

Pochi giorni fa The Pokémon Company ha presentato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus. Il filmato ci ha offerto un ulteriore assaggio delle peculiarità del titolo Game Freak, che sembra così tanto discostarsi dai suoi predecessori, rafforzando così l'idea che potremmo essere di fronte a un gioco di fondamentale importanza per il futuro della serie.

Leggende Pokémon: Arceus finalmente è qualcosa di nuovo e di diverso. Prende le basi concettuali del franchise, ma sperimenta e osa tantissimo. In primis con un open world all'apparenza vastissimo e che pone un forte accento sull'esplorazione con i fidati Pokémon, facendo la gioia di milioni di appassionati. Ma le novità più coraggiose riguardano senza dubbio il sistema di combattimento, come già ampiamente discusso nella nostra nuova anteprima di Leggende Pokémon: Arceus.

Addio alle arene virtuali, si combatte sul posto, basta lanciare la Poké Ball con all'interno uno dei nostri fidati alleati e si darà il via alle danze. Addio anche ai turni alternati, ora ci sarà un vero ordine d'azione, con i Pokémon più rapidi che potrebbero persino sferrare due mosse di seguito. A questo si aggiunge la novità delle Tecniche Rapide e Potenti, che potrebbero portare una nuova e profonda componente strategica nelle battaglie. Insomma Leggende Pokémon: Arceus già da ora promette di portare più novità di qualsiasi altro capitolo della serie principale e di cambiare una formula di gioco che forse inizia ad essere un po' stantia.

Leggende Pokémon: Arceus

In tutto ciò, un po' stupisce come l'attenzione di una corposa fetta di utenza sia rivolta al comparto tecnico. Ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte e indubbiamente Leggende Pokémon: Arceus non brilla per il comparto grafico e anche le animazioni lasciano parecchio a desiderare, per quanto comunque gli sviluppatori hanno ancora diversi mesi per limare le imperfezioni. Ma è giusto concentrarsi così tanto sulla grafica quando potremmo essere di fronte a una vera e propria rivoluzione per il franchise Pokémon?

Leggende Pokémon: Arceus fin dall'annuncio è stato percepito come una sorta di spin-off, ma a voler ben vedere non è mai stato presentato come tale. Anzi con l'ultimo trailer abbiamo avuto la sensazione che si tratti piuttosto di un antipasto di quello che potrebbe arrivare in futuro. Un progetto per certi versi coraggioso e che osa sperimentare, proponendo meccaniche interessanti, alcune delle quali i fan della serie chiedevano da tempo. Un incubatrice di idee, un parco giochi per gli sviluppatori di GameFreak, dove prendere il concept alla base del franchise e giocare con le sue regole. Se così fosse Leggende Pokémon: Arceus potrebbe dimostrarsi uno dei titoli più importanti di tutta la serie e non ci stupiremmo se in futuro i prossimi prossimi progetti ereditassero alcune delle novità che vedremo a gennaio.

Per il "graficone" e le animazioni da urlo ci sarà da aspettare. Game Freak si è trasferita nel quartier generale Nintendo, il che siamo certi porterà grandi benefici nel tempo, ma in fondo non è passato nemmeno un anno da allora. Tuttavia il futuro della serie, quello che conta perlomeno, forse è già in dirittura d'arrivo e potrebbe darci un assaggio di come si evolverà il franchise Pokémon nei prossimi anni.

E voi cosa ne pensate? Leggende Pokémon: Arceus è solo un esperimento interessante, ma fine a sé stesso o qualcosa di più? E, giocando di fantasia, quali altri novità vorreste vedere nella serie?