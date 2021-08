Crysis 3 Remastered in azione su Nintendo Switch in un video di Digital Foundry

Nonostante siano passati molti anni Crysis 3 al massimo dei settaggi può mettere alla prova anche configurazioni PC odierne. A breve il gioco tornerà in versione rimasterizzata insieme ai precedenti capitoli della serie grazie alla Crysis Remastered Trilogy. Come se la caverà su Nintendo Switch? Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video dove offre un'analisi preliminare di Crysis 3 Remastered per la console della grande N.

Dall'analisi apprendiamo che la redazione di Digital Foundry è rimasta piacevolmente soddisfatta nel lavoro fatto da Saber Interactive per ottimizzare al meglio il gioco su Switch. Questa versione di Crysis 3 Remastered gira con risoluzione dinamica, con un picco di 900p con la console collegata al dock. Il framerate è stabile sui 30fps, seppur la presenza di fenomeni di frame-pacing incosistenti talvolta danno l'impressione di intaccare la fluidità del gioco. Detto questo, si tratta di una build non definitiva e gli sviluppatori hanno già confermato una patch per il lancio che dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni di questa versione

Stando alle analisi di Digital Foundry inoltre rispetto alle versioni PS3 e Xbox 360 (le più vicine sotto il profilo hardware) su Nintendo Switch Crysis 3 Remastered avrà il temporal anti-aliasing, maggiore densità dell'erba e fogliame, nonché texture e ombre di qualità migliore.

Crysis Trilogy Remastered sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch durante il corso dell'autunno. Non sono state realizzate versioni ad hoc per PS5 e Xbox Series X | S, ma grazie alla retrocompatibilità il gioco vanterà performance migliori. Ad esempio, su PS5 Crysis 2 gira a 1440p e 60fps.