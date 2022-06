As Dusk Falls, il provato dell’avventura narrativa dai veterani di Quantic Dream

A meno di un mese dall'uscita abbiamo finalmente potuto provare As Dusk Falls per la prima volta, potendo testare la qualità della narrazione e la profondità del complesso sistema di scelte che promette di renderci gli indiscussi artefici delle sorti di un cast di personaggi ben assortito. Ecco, di seguito, tutto quello che abbiamo scoperto.

Come sappiamo dalla scorsa estate, la nuova creatura di Caroline Marchal e degli altri veterani di Interior/Night è As Dusk Falls, il dramma interattivo recentemente apparso all'Xbox & Bethesda Showcase che si trova adesso a un passo dalla pubblicazione, fissata su PC e sistemi Xbox al prossimo 19 luglio.

Per fare un esempio, la maggior parte dei videogiocatori probabilmente non ha alcuna confidenza con il percorso autoriale di Glen Schofield, e si sorprende che The Callisto Protocol sia così simile alla serie Dead Space. In modo analogo e parallelo, quando Caroline Marchal ha lasciato Quantic Dream per fondare Interior/Night dopo aver lavorato come Lead Game Designer a giochi del calibro di Heavy Rain e Beyond: Due Anime , era difficile ipotizzare che il bagaglio creativo dell'autrice potesse portarla lontano da quel "fil rouge" artistico che legava tutti i progetti a cui aveva dedicato tanti anni della sua vita professionale.

In quasi tutti i campi dell'intrattenimento, l' autorialità rappresenta il vero elemento cardine dell'espressione artistica, e se in medium come il cinema o la musica la mano dell'autore è spesso evidentissima dietro alle forme della sua stessa creatura, nei videogiochi si fa spesso fatica a individuare le influenze di un autore nelle sue opere. Sarà perché i registi sono molto più famosi dei game designer, sarà perché ai videogiochi ci lavorano molte più persone che hanno un impatto diretto sulle componenti artistiche del prodotto finale, ma fatica tutt'oggi a farsi strada l'idea che dietro a ogni singola opera videoludica ci sia una precisa visione artistica, frutto della creatività delle persone che l'hanno realizzata.

Due famiglie, un motel e una rapina finita male

I primi istanti della crisi con ostaggi al motel Desert Dream

Ve l'avevamo già accennato nell'anteprima di As Dusk Falls, ma vale la pena fare un passo indietro e cominciare dal principio parlandovi dell'interessante titolo d'esordio di Interior/Night. Il gioco segue in modo abbastanza fedele lo stesso canovaccio di gameplay che contraddistingue la maggior parte delle avventure interattive di Quantic Dream, mettendo il giocatore al centro di una serie di drammatici eventi che segneranno le vite di due famiglie in un dramma multigenerazionale in cui le nostre scelte avranno effetti considerevoli anche a distanza di decenni.

La formula è pressoché la stessa di altri celebri rappresentati del genere come Detroit: Become Human e Heavy Rain, ma As Dusk Falls vuole metterci del suo e lo fa adottando un peculiare stile artistico che non si era mai visto prima in un videogioco, miscelando ambienti 3D e illustrazioni 2D per dare vita a una splendida graphic novel interattiva.

In questa prova abbiamo avuto libero accesso ai primi due capitoli dell'avventura, raccontati dal punto di vista di due protagonisti i cui destini si intrecceranno irreparabilmente nello sperduto motel che fa da palcoscenico a questa prima fase della storia. Il primo è Vince, un uomo di mezz'età che sta traslocando con la sua famiglia e si trova di passaggio in questa solitaria contea dell'Arizona. Il secondo è invece un ragazzo del luogo, Jay, che insieme ai suoi due fratelli rimane coinvolto in un tentativo di rapina finito male che scaturisce in una violenta crisi con ostaggi proprio nel motel Desert Dream in cui si trovano Vince, sua moglie, suo padre e sua figlia Zoe, che con tutta probabilità sarà un altro dei protagonisti della storia.

Potreste considerare come uno spoiler qualsiasi ulteriore dettaglio sulla trama di As Dusk Falls, quindi ci limiteremo ad aggiungere che il racconto ci è sembrato ben amalgamato per tutta la durata dei primi due capitoli, sebbene la storia presti il fianco a più di qualche cliché tipico di quei drammi televisivi a tema poliziesco in cui i personaggi fanno sempre qualcosa di stupido in modo tale che la trama possa avanzare. Al netto di questo evidente difetto, il gioco ha saputo mettere in campo una storia colma di tensione e di colpi di scena, in un serrato incedere di situazioni al limite che rallenta solo in alcuni rari frangenti per concentrarsi sulla caratterizzazione dei personaggi e sull'approfondimento del loro background narrativo, attraverso dei flashback che spesso svelano risvolti anche cruciali della trama.

Non c'è che dire, questo primo assaggio di As Dusk Falls ci è particolarmente piaciuto e, da un certo punto di vista, non vediamo l'ora di riprendere i panni di Vince e Jay per scoprire la fine della storia. Abbiamo esplorato solo una piccolissima parte del nuovo dramma interattivo di Caroline Marchal, ma l'inizio è sicuramente più che promettente.