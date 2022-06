PlayStation: nuova console portatile al centro di un rumor di un famoso YouTuber

Un noto YouTuber attivo in ambito tecnologico, ZONEofTECH, che può contare su 1,29 milioni di iscritti sulla piattaforma di Google, ha quest'oggi condiviso un'immagine legata a quella che pare sembrare una console portatile di Sony PlayStation.

ZONEofTECH scrive solo "rimanete sintonizzati" e non è quindi chiaro cosa intenda. Potrebbe anche non trattarsi di un riferimento a una nuova console ufficiale, ma a un qualche progetto hardware che mira a emulare PS5 (non legalmente, chiaro).

Possiamo solo commentare l'immagine che è stata condivisa. Prima di tutto, possiamo dare per scontato che si tratti di un render fan-made, non di una vera immagine di una console portatile PlayStation. Ciò che ci interessa è cosa lascia intendere questa immagine. Lo schermo mostra il menù di PS5. Possiamo poi vedere che è selezionato il riquadro di PlayStation Store e sullo sfondo, in basso a destra, vediamo un pezzetto di quella che sembra essere la R di Ratchet & Clank Rift Apart.

Nel menù troviamo anche Destruction All-Stars e, infine, una piccolissima sezione dell'icona di un altro gioco, forse Sack Boy A Big Adventure, ma non ne abbiamo la certezza. Ci interessa però il fatto che venga mostrato con chiarezza Destruction All-Stars: se questo rumor avesse un qualche fondamento e l'immagine fosse stata creata con attenzione, significherebbe che questa console è pensata anche per i giochi PS5, in quanto Destruction All-Stars è esclusiva PS5.

Ovviamente l'opzione più credibile è che questo rumor non abbia alcun fondamento. Per ora, però, non possiamo né confermare né smentire. Non è inoltre la prima volta che si parla di una nuova console portatile di Sony: a maggio lo youtuber RedGamingTech aveva già commentato la questione.

Un nuovo hardware di Sony sembra un azzardo, non solo perché il pubblico PlayStation non ha risposto benissimo a PS Vita, ma soprattutto perché in questo momento Sony fatica a mettere in commercio PS5 e si prepara a presentare PS VR2. Un terzo hardware potrebbe essere un po' troppo. Al tempo stesso, il successo di Switch e Steam Deck sono un elemento indicativo dell'interesse del mercato per le console portatili.