Assassin's Creed Valhalla, PS5 VS Xbox Series X: qual è la versione migliore?

Qual è la versione migliore di Assassin's Creed Valhalla? Come gira il gioco su PS5 e Xbox Series X? L'analisi di NX Gamer risponde alle nostre domande, e il responso è abbastanza sorprendente.

Dopo il confronto dei tempi di caricamento, che vedeva la console Sony in vantaggio seppure in maniera non marcata, il video che trovate qui sopra rivela come le performance sulle due piattaforme siano estremamente simili.

Entrambe fanno infatti girare il gioco a 60 fps ma utilizzando l'espediente della risoluzione dinamica: raramente la grafica viene renderizzata a 2160p, molto più frequentemente ci si muove nell'intervallo fra 1620p e 1800p.

Si verificano rari cali a 1440p sulla console Microsoft, mentre PS5 non scende mai al di sotto dei 1620p. Il frame rate è generalmente stabile in entrambi i casi, con piccole incertezze e prestazioni lievemente superiori su Xbox Series X durante le cutscene.

Le due console adottano peraltro sistemi differenti per il mantenimento della fluidità: Xbox Series X utilizza una sincronia verticale adattiva che però dà vita a fenomeni di tearing nelle situazioni più concitate, mentre PS5 elimina il tearing ma perde qualche frame in tali occasioni.

Insomma, il primo importante confronto third party next-gen con un gioco graficamente complesso si conclude con un sostanziale pareggio. Perché è una cosa sorprendente, come accennato in apertura?

Perché finora la comunicazione promozionale di Ubisoft ha portato avanti una narrazione che vedeva la console Microsoft tecnicamente in vantaggio, ma alla prova dei fatti le cose non stanno così.