PS5: i giochi gratis di PS Plus Collection disponibili, funzionano anche su PS4?

PS5 ha un interessante vantaggio in serbo per chi l'acquista ed è abbonato o sottoscrive per la prima volta un abbonamento a PS Plus, ovvero la PS Plus Collection, che è disponibile da oggi: una raccolta di 20 giochi tra i migliori usciti su PS4, scaricabili e giocabili gratis dagli abbonati su PS5, ma che a quanto pare funzionano anche su PS4.

Sebbene la cosa possa sembrare logica, con il sistema di distribuzione dei titoli tra le due console Sony che a volte risulta un po' confuso non è così scontata. In effetti, finora sapevamo che la PS Plus Collection doveva funzionare solo su PS5, sebbene si tratti di titoli PS4 che funzionano in retrocompatibilità e in effetti in parte è ancora così.

La limitazione principale è il fatto di dover riscattare la lista di giochi, come bonus esclusivo per gli utenti PS Plus, necessariamente su PS5, ma una volta che questa operazione è stata fatta i giochi risultano scaricabili e giocabili dallo stesso account anche su PS4, almeno in base a quanto riferito da alcuni utenti, come Wario64 su Twitter nei messaggi riportato qui sotto.

Ma dov'è che tutto questo può risultare utile? Ebbene, nel caso si abbia una PS4 ma non una PS5, se si trova il modo di accedere a una console next gen Sony con il proprio account potremmo poi scaricare tutti i giochi della PS Plus Collection su PS4. Ovviamente, la situazione più logica in cui l'operazione può essere fatta è se si ha un amico con PS5 di cui ci possiamo fidare per poter effettuare il login con il nostro account, eliminandolo magari dalla console appena effettuata l'operazione.

Il risultato, comunque, è che i 20 giochi di PS Plus Collection, una volta riscattata su PS5, possono essere giocati sia su quest'ultima che su PS4. Per la cronaca, i giochi della raccolta sono i seguenti: