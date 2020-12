Auto Chess: trailer del Pacchetto del Fondatore per PS4, disponibile ora

È finalmente disponibile la versione Accesso Anticipato di Auto Chess su PS4, con il Pacchetto del Fondatore, al centro di un nuovo trailer rilasciato sul canale YouTube di PlayStation. Il Pacchetto del Fondatore è in vendita sul PlayStation Store al prezzo di 9.99 euro e include: il gioco completo, il Senior Pass e il giocatore Drodo.

Il Senior Pass del Pacchetto del Fondatore di Auto Chess per PS4 permette di ottenere oggetti esclusivi come la giocatrice "Reindeer Girl", la scacchiera "Royal Courtyard" e la skin leggendaria "Widland Saint". Tutti questi oggetti si sbloccheranno una volta raggiunto il livello del Pass a loro dedicato. Il Senior Pass, ovviamente, include anche altri oggetti, compresi nuovi effetti visivi per i danni e nuove emoji. Il funzionamento, in altre parole, è identico a quello di molti game as a service simili, fondati sull'ottenimento di punti esperienza necessari a salire di livello e sbloccare contenuti.

Il giocatore Drodo, invece, è un personaggio leggendario di alta qualità che si sblocca immediatamente. È descritto come un "residente aborigeno delle Isole Drodo, cattivo per natura e molto intelligente, oltre che in grado di comunicare con chiunque."

Auto Chess era atteso per il 31 ottobre 2020, ma ha subito un leggero ritardo. Ora, è però disponibile anche su PS4 in formato Accesso Anticipato. Su PC (tramite Epic Games Store), iOS e Android è disponibile in formato free to play.

