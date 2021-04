Castlevania serie Netflix: il trailer ufficiale della Stagione 4

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 4 di Castlevania. Il colosso dello streaming si appresta a pubblicare l'ultima stagione di questo apprezzato adattamento della storia serie di videogiochi di Konami. Il prossimo 13 maggio 2021, infatti, andrà in onda l'epilogo delle avventure di Travor Belmont e dei suoi compagni Alucard e Sypha.

A quanto sembra, però, si tratterebbe solo di un arrivederci. Nonostante questo ciclo sia finito, infatti, Netflix sembra essere molto interessata ad esplorare altri personaggi e altre storie dell'affascinante epopea dei Belmont. Una mossa che sarebbe perfetta, soprattutto se i rumor di un nuovo episodio videoludico si rivelassero fondati.

La serie di Castlevania non solo ha rivitalizzato il celebre marchio di Konami, ma ha aperto le porte a tutta una serie di nuovi adattamenti videoludici che hanno trovato in Netflix la casa ideale. Pensiamo, solo recentemente, a Dota 2 o Dragon's Dogma, due anime che difficilmente avrebbero potuto sorgere da altre parti. Invece, adesso, sono in lavorazione anche nuove serie ispirate a Assassin's Creed o Devil May Cry.

Cosa ne pensate di questo tipo di progetti?