Chivalry 2, il nuovo trailer per PS5, Xbox Series X|S e PC ci ricorda che mancano 2 mesi all'uscita

Torn Banner Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Chivalry 2. Questo spettacolare filmato preso dalla versione PS5, Xbox Series X|S o PC, mette in mostra tutto il carattere e lo stile di questo gioco di guerra capa e spada multiplayer. Lo studio, inoltre, ci ricorda che mancano solo 2 mesi all'uscita.

Prima dell'8 giugno 2021, giorno nel quale Chivalry 2 arriverà su PS5, Xbox Series X|S o PC, ma anche su PlayStation 4 e Xbox One, ci sarà un altro passaggio importante per il gioco. A fine aprile, infatti, Torn Banner Studios avvierà un'importante beta pensate per sistemare e oliare le funzionalità cross-play del gioco. La beta partirà da venerdì 23 aprile e durerà fino a lunedì 26 aprile.

Lo studio, infatti, vorrebbe arrivare pronto nei negozi. L'obiettivo è che le battaglie campali da 64 giocatori possano funzionare in maniera egregia non solo sulla singola piattaforma, ma anche mettendo di fronte giocatori dalla provenienza differente.

A disposizione ci saranno 12 classi, decine di armi differenti e persino della macchine da guerra da sfruttare e proprio piacimento. Non mancheranno, ovviamente, nuove mappe, come quella che Tournament Grounds, che abbiamo mostrato qualche settimana fa.

Cosa ve ne pare?