Outriders, la patch non ha corretto il bug che fa scomparire l’inventario, i fan sono inferociti

Nonostante il pronto intervento di People Can Fly, i giocatori di Outriders stanno avendo una marea di inconvenienti. I problemi ai server prima e dei fastidiosi bug adesso stanno flagellando questa sorprendente esperienza. Se al danno si aggiunge la beffa, la situazione di Outriders sta diventando piuttosto complessa. Nonostante le premesse, infatti, l'ultima patch di Outriders non ha corretto il bug che fa scomparire l'intero inventario, facendo inferocire ancora di più i giocatori.

In un gioco nel quale l'accumulo di risorse e di armature è la chiave del gameplay, avere un bug che cancella definitivamente tutto quello che è stato raccolto non è bello. Gli sviluppatori polacchi di People Can Fly hanno lavorato alacremente per pubblicare una grossa patch post lancio. Un aggiornamento che avrebbe dovuto aggredire i problemi con i server di gioco, ma anche sistemare il bug che affligge gli inventari dei giocatori.

L'inventario è importante in Outriders e perderlo tutto ha fatto inferocire i giocatori.

In molti, infatti, da un giorno all'altro si sono trovati derubati di tutto quello che hanno faticosamente accumulato in tante ore di gioco. Inoltre non si sa ancora se e quando questi giocatori potranno rivedere i loro averi, ma quello che è sicuro è che nell'attesa non potranno giocare come vogliono. A peggiorare la situazione c'è una nota a margine che dice che "gli oggetti recuperati potrebbero non avere le stesse caratteristiche di quelli persi", una cosa che ha alimentato altre polemiche.

People Can Fly si è detta ovviamente "molto dispiaciuta" dell'accaduto e stanno raccogliendo le nuove informazioni per capire cosa non ha funzionato. Nell'attesa di capire come evolverà la situazione, vi ricordiamo che la patch di Outriders corregge anche il cross-play.