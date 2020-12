Crusader Kings 3, perché lo strategico Paradox è uno dei giochi dell’anno

Crusader Kings 3 di Paradox Interactive è uno strategico atipico che per essere spiegato può essere solo raccontato, perché mettersi a fare il solito elenco di caratteristiche sarebbe semplicemente inutile e non gli renderebbe giustizia. Se vogliamo, raccontare il gameplay è anche l'unico modo per cercare di far capire come mai possiamo considerarlo uno dei giochi dell'anno, nonostante la ripidissima curva di apprendimento che potrebbe far desistere più di un giocatore. Del resto stiamo parlando di una serie che non ha mai preteso di fare presa sugli appassionati degli action, per così dire, e anche i titoli precedenti erano alquanto complessi da padroneggiare, quindi c'è poco da stare a recriminare da questo punto di vista.

Una storia

Recentemente Paradox Interactive ha rilasciato un aggiornamento di Crusader Kings 3 che aggiunge il cosiddetto Ruler Designer, ossia un editor di regnanti con cui avviare una dinastia. Di come funziona abbiamo avuto modo di parlare ampiamente in uno speciale dedicato, quindi non torneremo sopra le singole funzioni, ma ci concentreremo sui risultati, che sono quantomai interessanti. In uno dei nostri esperimenti abbiamo deciso di creare un re bruttino, ma estremamente sadico, nonché fortemente religioso. Un moralista che ama torturare gli ospiti delle sue prigioni, ma che costruisce chiese ogni volta che può. A parte che il Papa ha apprezzato tantissimo il nostro fervore, mandandoci doni e titoli in quantità, per forzare il sistema abbiamo provato a creare un pattern comportamentale malatissimo per il nostro sovrano, finendo per crescere un vero e proprio serial killer. Attratto in modo folle dalle donne, non sopporta di doverci fare sesso e, dopo averle sposate, le uccide.

Può funzionare? Ossia: il sistema di gioco ci consentirà di caratterizzarlo in questo modo? Nonostante l'aspetto non proprio piacente, non è stato difficile farlo sposare e, usando gli strumenti a nostra disposizione, non è stato nemmeno troppo difficile organizzare gli omicidi post coito. Certo, dopo qualche anno di matrimoni con delitto lo abbiamo reso completamente pazzo (ma amatissimo dal Papa, ribadiamolo) ed è morto senza eredi, ma poco importa se siamo riusciti a dimostrare ancora una volta la versatilità di Crusader Kings 3 e di come le sue meccaniche possano essere piegate per assumere una vera e propria funzione narrativa, rispondendo in modo naturale alle sollecitazioni immaginative del giocatore, accompagnandolo nelle sue elucubrazioni. Naturalmente l'esempio fatto è davvero estremo, ma dovrebbe farvi capire di come si possa pensare una partita di Crusader Kings 3 ben al di là degli obiettivi fissati dal gioco. Se vogliamo questa è anche la vera bellezza del videogioco come medium: non raccontare una storia al giocatore, ma dargli gli strumenti per interagirci e manipolarla, rendendola significativa per il solo fatto di essere possibile in mezzo ad altre infinite storie.