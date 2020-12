GameStopZing aiuta a trovare il regalo perfetto per questo Natale

Il Natale di GameStopZing sarà ricchissimo a quanto pare, ma non solo di videogiochi. Nelle prossime settimane arriveranno anche tanti oggetti da collezione, gadget, giochi da tavolo e oggetti di vario tipo che faranno sicuramente gola agli appassionati.

Cominciamo, per esempio, dai giochi in scatola: tra questi troviamo vere e proprie gemme per gli appassionati come il gioco da tavolo di Ritorno al Futuro e vari altri passatempi legati a film e serie famose tra Disney Villainous, Dobble Harry Potter, Hogwarts Battle: Difesa contro le Arti Oscure e tanto altro. Potete trovare tutto al link sottostante:





Non possono certo mancare i Funko, che si presentano in diverse fogge anche esclusive, tra cui quello di Iron Man, quello di Drift da Fortnite, quello di Santa Joker e l'immancabile Funko Pop di Baby Yoda da Star Wars: The Mandalorian, ma ne trovate molti altri qui sotto.





Minecraft continua ad essere fonte inesauribile di gadget e oggetti da collezione vari, andando al di là del semplice videogioco. Per gli appassionati del celebre titolo Mojang consigliamo il Peluche di Steve Diamante, l'immancabile Piccone e la Spada con bistecca, che non fa mai male, oltre al gioco di Carte Uno customizzato a tema Fortnite.





Rimanendo in ambito celebrità, non possiamo evitare di menzionare Fortnite, che ha anche lui una sezione dedicata per quanto riguarda gadget, oggettistica varia e giochi da tavolo. Tra questi troviamo il Monopoly di Fortnite e le armi Nerf a tema, con un notevole assortimento raggiungibile dal link qui sotto.

Dragon Ball rimane sempre uno dei preferiti in assoluto, anche a distanza di decenni dalla prima pubblicazione del manga. Da questo punto di vista potete trovare veramente un sacco di action figure come Goku Ultraistinto, Special Broly e Vegetto Kamehameha, ma ne potete trovare anche altri all'indirizzo riportato qui sotto.

Sul fronte carte collezionabili, protagonisti assoluti sono ovviamente Pokémon e Yu-Gi-Oh, presenti in grande quantità nel catalogo GameStopZing di Natale. Tra questi pacchetti troviamo il Collector Chest di novembre 2020, il Set Allenatore Fuoriclasse Spada e Scudo e la Collezione Speciale Spada e Scudo, oltre a numerose scatole da collezione tipo Poké Ball.

