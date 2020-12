PlayStation Store: Immortals: Fenyx Rising e Twin Mirror

PlayStation Store torna all'attacco dopo qualche giorno di relativa tranquillità, e lo fa con due titoli in particolare: Immortals: Fenyx Rising, l'action RPG "mitologico" di Ubisoft, e Twin Mirror, la nuova avventura a base narrativa di Dontnod Entertainment, gli autori di Life is Strange. Non si tratta tuttavia delle uniche uscite di questa settimana, caratterizzata dal debutto direttamente su PlayStation Plus dell'originale battle royale Worms Rumble, della versione next-gen di Tom Clancy's Rainbow Six e FIFA 21, nonché dello strategico Empire of Sin.

Immortals: Fenyx Rising L'action RPG mitologico di Ubisoft racconta la storia di una guerriera che riceve in dono i poteri degli dei per compiere un'importante missione: distruggere la fonte di una terribile maledizione che potrebbe condannare le divinità dell'Olimpo. Le premesse di Immortals: Fenyx Rising (PS4 e PS5, 69,99 euro) sono insomma interessanti, e il gioco non delude le aspettative. Miscelando in maniera sapiente una grafica dallo stile cartoonesco, belle atmosfere, un'ambientazione ampia e affascinante, nonché un gameplay sfaccettato, che alterna fasi esplorative, puzzle ambientali e combattimenti, il gioco riesce a catturare l'attenzione fin da subito e a tenere alto il coinvolgimento durante tutta la campagna.

Twin Mirror Dopo Life is Strange, il team francese Dontnod Entertainment torna a cimentarsi con le avventure narrative e lo fa con Twin Mirror (PS4, 29,99 euro), un titolo presentato diverso tempo fa con una veste molto diversa ma non ritenuta sufficientemente valida. Ciò ha portato a un ripensamento dell'intero progetto e il risultato finale è un'esperienza davvero ottima, coinvolgente e dotata di personaggi molto ben caratterizzati. La storia che viene raccontata è quella di Sam Higgs, un ex giornalista investigativo che torna nella sua città natale per porgere l'ultimo saluto a un amico scomparso. Sua figlia non è però convinta che la morte sia avvenuta per un incidente, e chiede a Sam di indagare: una missione che il protagonista di Twin Mirror decide di accettare, ma che lo porterà a fronteggiare nuovamente i suoi demoni interiori... e non solo.

Empire of Sin Sullo sfondo della Chicago del 1920, Empire of Sin (PS4, 39,99 euro) è uno strategico a turni in cui, al comando di un boss mafioso a scelta fra quattordici differenti figure realmente esistite, dovremo guidare un'organizzazione malavitosa alla conquista della città entro un orizzonte temporale ben delineato. Avremo tredici anni a disposizione per salire sul trono a discapito dei nostri rivali: ce la faremo? In pieno proibizionismo, con le forze di polizia mai così guardinghe e una concorrenza spietata da parte degli altri gruppi criminali, sempre pronti a toglierci di mezzo, il nostro compito sarà quello di organizzare al meglio la squadra, assegnare ruoli di comando agli uomini migliori a disposizione e utilizzare letteralmente qualsiasi mezzo per ottenere la vittoria finale.

Worms Rumble Disponibile gratis, senza costi aggiuntivi, per gli utenti abbonati a PlayStation Plus, Worms Rumble (PS5 e PS4, 14,99 euro) è l'ultima incarnazione del celebre strategico con i vermi di Team17, che per l'occasione adotta un approccio diverso dal solito trasformandosi in un originale battle royale a cui possono prendere parte fino a trentadue giocatori. Al comando di vermi equipaggiati con pistole, fucili, bazooka, granate e finanche armi improbabili come il lanciapecora, potremo cimentarci con diverse modalità competitive in tempo reale e dar vita a match assolutamente spettacolari, arricchiti dall'umorismo tipico della serie e dalla sua grafica buffa e coloratissima.

Rainbow Six: Siege È disponibile da questa settimana su PlayStation Store l'upgrade gratuito per la versione PS5 di Rainbow Six: Siege (gratis per i possessori del gioco su PS4), che porta finalmente lo sparatutto tattico di Ubisoft nella next-gen grazie a una serie di importanti miglioramenti tecnici, in particolare un frame rate che arriva fino a 120 fps per garantire al gameplay una precisione e una reattività inedite. Novità importanti per il titolo della casa francese, che nel corso degli anni è stato aggiornato di continuo e ha saputo conquistarsi un'ampia fetta di appassionati, diventando anche un vero e proprio punto di riferimento nell'ambito degli eventi eSport internazionali.