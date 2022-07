Cuphead: The Delicious Last Course e Card Shark sono i giochi del mese di giugno 2022

In un giugno 2022 straordinariamente ricco di scelte, Cuphead: The Delicious Last Course e Card Shark emergono come giochi del mese.

Il mese di giugno 2022 non verrà ricordato solo per i tanti eventi mediatici e di presentazione dedicati al mondo dei videogiochi, tra Summer Game Fest, PlayStation State of Play, Xbox & Bethesda Showcase e Nintendo Direct, ma anche per una ricca lineup di giochi usciti nel corso di questa 30 giorni, in grado di coprire davvero una gamma ampia di generi ed esperienze videoludiche e, in generale, di mettere insieme un periodo veramente molto attivo sul fronte del gioco "giocato", e non solo "parlato". In tutta questa ricchezza, come giochi del mese di giugno 2022 sono infine emersi Cuphead: The Delicious Last Course e Card Shark, il primo da parte dei lettori e anche della redazione, che tuttavia ha premiato come pari merito anche Card Shark, giunto al termine della votazione con la stessa quantità di punti. Due bei giochi che provengono ancora una volta dall'ambito indie, a dimostrazione di come questo rappresenti sempre una forza motrice importante dell'industria videoludica. Ricordiamo che il mese si è aperto con lo State of Play di Sony dal quale sono emersi annunci interessanti per quanto riguarda i prodotti third party, in particolare da parte di Square Enix e Capcom, poi la Summer Game Fest e l'Xbox & Bethesda Showcase hanno davvero inondato la scena di giochi, la maggior parte dei quali previsti arrivare nel corso dei prossimi 12 mesi e infine il mese si è chiuso con un Nintendo Direct Mini carico di nuovi titoli, anche questi in gran parte third party, dunque ci sono state davvero novità per tutti nel corso di questo giugno 2022 veramente movimentato. Andiamo dunque a vedere, in termini di giochi propriamente lanciati sul mercato, quali sono quelli che hanno colpito maggiormente.

La scelta della redazione Card Shark, un'immagine del gioco Come raramente accade, la votazione interna alla redazione ha restituito un pari merito al primo posto, con Cuphead: The Delicious Last Course e Card Shark a condividere la prima posizione. Il primo non è propriamente un gioco nuovo vero e proprio, ma l'espansione di Cuphead ha subito una lavorazione talmente lunga e profonda da sembrarlo, oltre a essere un'aggiunta davvero sostanziosa e qualitativamente eccellente, come ci si può aspettare da Studio MDHR. L'altro è invece un indie davvero originale, che mette in scena con concept alquanto inedito: nella Francia del XVIII secolo, ci troviamo a interpretare un abile giocatore di carte che, vincendo e barando, si ritrova a scalare i ranghi della società fino a raggiungere i tavoli dell'aristocrazia, al contempo cercando di svelare un pericoloso complotto politico. Seconda posizione per un vero e proprio classico, che non poteva mancare tra le preferenze di un gruppo di boomer come la redazione di Multiplayer.it, ovvero Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un'immagine Il picchiaduro a scorrimento da parte di DotEmu conferma, ancora una volta, la capacità del team francese di maneggiare questo genere ormai desueto con grande maestria, riproponendo sui nostri schermi un gioco divertente e coinvolgente a distanza di decenni dal periodo d'oro di questa tipologia di giochi, senza concedere troppo alla nostalgia. Sul terzo gradino di questo podio occupato da quattro titoli troviamo Neon White, altra produzione dell'inarrestabile Annapurna: in questo caso si tratta di un particolare gioco ibrido sviluppato da Angel Matrix, che mischia elementi action, sparatutto, platform 3D e puzzle in un misto veramente particolare e irresistibile.