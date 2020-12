Disgaea 6: Defiance of Destiny - System Trailer per Nintendo Switch

NIS America ha pubblicato un nuovo trailer di Disgaea 6: Defiance of Destiny per Nintendo Switch. Si tratta di un filmato incentrato su diverse meccaniche di gioco di questo interessante gioco di ruolo a turni di stampo giapponese in arrivo nel corso della prossima estate sulla console ibrida di Nintendo.

Il trailer è narrato dal bizzarro cane-zombie Cerberus, uno dei folli personaggi che incontreremo nel gioco. Cerberus si è auto-proclamato il Socrate del mondo dei cani zombie. Grazie a lui, però, facciamo la conoscenza di Zed e sua sorella Bieko, due dei personaggi principali.

Il trailer spiega quali azioni avranno a disposizione questi due combattenti, come i movimenti e gli attacchi di base, ma anche il sistema di combo. Cerberus presenterà anche due elementi tipici della serie di Disgaea, come la possibilità di sollevare i compagni di squadra e lanciarli lontano. Una mossa utile sia in attacco che in difesa, per allontanare dai nemici i compagni in difficoltà.

C'è spazio anche per delle nuove meccaniche di gioco. La principale è la Super Reincarnazione, una magia che consente di rinascere come personaggio di livello 1. Non si tratta di una follia, ma di un modo per riprendere la crescita del personaggio con delle statistiche di base molto più alte rispetto a prima, ridistribuendo il karma o sfruttando altre scorciatoie che imparerete durante il gioco.

A dispetto della grafica colorata e dello stile leggero, la serie è estremamente complessa e difficile, con tanti elementi da scoprire e da considerare in fase di creazione del personaggio. Disgaea 6: Defiance of Destiny è atteso per l'estate del 2021 al momento in esclusiva per Nintendo Switch.