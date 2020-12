Pokémon Unite, annunciata la prima beta per il nuovo gioco su Nintendo Switch e mobile

Pokémon Unite avrà una prima beta in arrivo all'inizio del 2021 e verrà lanciata a quanto pare molto presto, già a gennaio 2021 per quanto riguarda la prima mandata su invito, al momento con alcune limitazioni specifiche da tenere in considerazione.

Pokémon Unite è il nuovo capitolo spin-off della celebre serie, sviluppato da TiMi Studios e pubblicato da Tencent in collaborazione con The Pokémon Company, previsto arrivare su Nintendo Switch, Android e iOS nel corso del prossimo anno ma ancora senza una data di uscita precisa.

Tuttavia, l'arrivo potrebbe non essere molto lontano, considerando che la prima fase di beta a numero chiuso è prevista già per gennaio 2021, cosa che indica uno stato di sviluppo già piuttosto avanzato. Il problema è che questa prima fase è destinata solo al mercato cinese, ma come spesso accade a questa dovrebbero seguire dei passi successivi con un'apertura progressiva al resto del mondo.

La prima beta a numero chiuso si svolgerà solo su piattaforma Android e richiede un account Tencent QQ: nel caso possediate i requisiti, è sufficiente scannerizzare il QR Code riportato qui sotto nel tweet di Daniel Ahmad, ma c'è da considerare anche il problema della lingua. In ogni caso, la beta dovrebbe allargarsi successivamente e raggiungere le altre piattaforme e gli altri paesi nel corso del 2021, fino alla data di uscita prevista nel corso dell'anno.

Annunciato lo scorso giugno, Pokémon Unite è un MOBA ambientato nell'universo delle celebri creature tascabili, che si gioca in cross-play tra Nintendo Switch e sistemi mobile. Per ulteriori informazioni al riguardo, anche se ancora parziali, vi rimandiamo all'anteprima di Pokémon Unite che abbiamo pubblicato poco dopo l'annuncio, in attesa di saperne di più.