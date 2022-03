Elden Ring è il gioco del mese di febbraio 2022

Il mese di febbraio 2022 verrà probabilmente ricordato per l'uscita di diversi giochi interessanti, come tutto questo inizio dell'anno, ma in particolare per aver visto il lancio di Elden Ring, che si prende di diritto la candidatura a gioco dell'anno e non solo, visti i risultati raccolti finora tra critica e pubblico, raccogliendo facilmente anche il titolo di gioco del mese sia per la redazione che per i lettori.

Missione fin troppo semplice per il nuovo souls pubblicato da Bandai Namco, che si rivela peraltro uno dei giochi con le valutazioni più alte degli ultimi anni e non solo, visti i voti altissimi ottenuti finora, cosa che rende la competizione con le altre uscite di febbraio 2022 piuttosto impari, nonostante il valore assoluto delle altre produzioni uscite a breve distanza da questo vero e proprio capolavoro.

Al di là della cavalcata trionfale del Senzaluce nelle lande dell'Interregno, ci sono comunque altri giochi di grande interesse emersi nel corso del mese appena concluso, alcuni dei quali di calibro enorme, come produzione e spinta di marketing.

Uno di questo è Horizon Forbidden West, indubbiamente una delle esclusive più attese dei PlayStation Studios per il 2022 e non solo, che tuttavia ha avuto la sfortuna di uscire a pochi giorni di distanza da quello che è considerato il capolavoro di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware. Destino beffardo, considerando come anche il capitolo precedente venne alquanto offuscano dall'uscita, a pochi giorni di distanza, di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, come una sorta di maledizione per la serie Guerrilla Games. In ogni caso, come possiamo vedere dalla nostra recensione di Horizon Forbidden West, si tratta di un gioco validissimo e probabilmente destinato a rimanere interessante per un lungo periodo, dunque non c'è molto da recriminare.

Vediamo dunque come sono andate le votazioni per il gioco del mese nei due sondaggi paralleli tra la redazione e i lettori di Multiplayer.it.