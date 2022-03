Valkyrie Elysium: Square Enix registra il marchio, nuovo gioco in arrivo?

Square Enix ha continuato a registrare il marchio Valkyrie Elysium su diversi mercati, in particolare per quanto riguarda Canada, Australia ed Europa dopo il Giappone, cosa che fa pensare alla possibilità di un nuovo gioco all'interno della serie Valkyrie in arrivo da parte del publisher.

I primi indizi su Valkyrie Elysium risalgono a settembre 2021, in Giappone, con ulteriori registrazioni del trademark emerse a febbraio in alcuni paesi occidentali compresa anche l'Europa. Tuttavia, Square Enix non ha mai fatto un annuncio ufficiale su Valkyrie Elysium, né il titolo è mai comparso nei documenti finanziari e nei programmi della compagnia, dunque non sappiamo bene di cosa si possa trattare.

La serie Valkyrie è rimasta ferma al 2016 con Valkyrie Anatomia: The Origin, il gioco mobile per iOS e Android che recuperava elementi dagli RPG su console, arrivato poi anche in occidente nel 2019. Il primo capitolo, Valkyrie Profile, uscì originariamente nel 1999, con a seguire Valkyrie Profile 2: Silmeria nel 2007 su PS2 e Valkyrie Profile: Covenant of the Plume su Nintendo DS nel 2009.

Si tratta di particolari JRPG con sistema di combattimento ibrido ispirati alla mitologia scandinava, ma non sappiamo esattamente se questo Valkyrie Elysium - nel caso esista veramente come gioco - possa essere un seguito, un remake o qualcos'altro.