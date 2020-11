FIFA 21 su PC, cinque MOD per migliorarlo

Come abbiamo scritto in precedenti occasioni, una delle cose più interessanti del gioco su PC è la possibilità di poter fruire di numerose patch o modifiche amatoriali gratuite che possono rendere ancora più bello e completo un videogioco. Nel caso di titoli sportivi come FIFA 21 le mod per PC spesso tradursi in nuovi tornei, calciatori, volti, interi stadi e cori originali, ma anche ritocchi al gameplay e all'intelligenza artificiale. Sta all'utente scegliere quindi quali e quante installarne per aggiornare qualcosa all'interno del gioco originale, o trasformarlo letteralmente per migliorare, dal suo punto di vista, l'esperienza di gioco. Per quanto ci riguarda, noi ne abbiamo selezionate cinque, che vi segnaliamo sperando possano tornarvi utili o per offrirvi comunque uno spunto da cui partire alla ricerca di quelle che vi possono servire (tra parentesi il nome degli autori).

Career Realism Mod (Paulv2k4) La prima mod che vi consigliamo di provare, riguarda la modalità Carriera di FIFA 21, che punta decisamente a dargli un maggior realismo a cominciare dai risultati in campo per le partite simulate dall'intelligenza artificiale, dai "nomi" dei marcatori e degli uomini assist più importanti, fino a intervenire sulle posizioni occupate in classifica dai club più prestigiosi. Per fare un esempio, con questa patch la nostra Serie A vedrà Juventus, Inter, Roma, Milan e Lazio giocarsi lo scudetto, o comunque rimanere ai vertici della manifestazione durante l'intero torneo, piuttosto che magari il Benevento o il Sassuolo. Allo stesso modo sarà più facile vedere un Lukaku o un Ciro Immobile o un Cristiano Ronaldo tra i top marcatori, piuttosto che altri attaccanti bravi, ma di minor valore rispetto a questi ultimi. Cambiamenti anche alla parte gestionale, con modifiche al sistema che gestisce i movimenti di mercato, che risultano più credibili, o all'intelligenza artificiale degli scout che il giocatore manda in giro per il mondo alla ricerca di nuovi talenti.

Gameplay Mod (Paulv2k4) Altra mod parecchio interessante è questa, relativa alla giocabilità. Electronic Arts prova ogni anno a migliorarla, e anche dopo il rilascio non manca di effettuare a volte interventi mirati con appositi aggiornamenti durante l'anno. Purtroppo questi interventi non sempre sortiscono degli effetti, ed ecco quindi che patch come quella che vi indichiamo possono tornare utili nel caso non piacesse la giocabilità "ufficiale" di FIFA 21. Gameplay Mod di Paulv2k4 cerca di migliorare il posizionamento dei calciatori durante la fase difensiva, soprattutto per i centrocampisti meno dotati del gioco. Con questa modifica, infatti, i mediani finalmente rientrano con maggiore frequenza ad aiutare i difensori a coprire meglio gli spazi. Inoltre viene ridotta la capacità e la velocità dei dribbling per quei calciatori meno dotati, bilanciato il sistema dei cross, dei colpi di testa e dei tiri, quindi chi è scarso o comunque medio, sbaglierà facilmente la conclusione rispetto a un Aguero o un Messi. Dulcis in fundo, durante i calci piazzati e i corner le squadre gestite dalla CPU si comportano in maniera più logica nel posizionarsi e nell'eseguire gli schemi.

Maglie e formazioni di Juventus e Roma (pedro10do7) FIFA 21 quest'anno ha perso altre licenze importanti. A livello di club, per esempio, manca quella della Roma, che va ad aggiungersi, rimanendo solo nell'ambito della nostra Serie A, a quella della Juventus che già dallo scorso anno viene rappresentata da una squadra chiamata Piemonte Calcio. Per i fan di entrambe le squadre, e per tutti gli sportivi che amano il calcio e vogliono godersi in un videogioco delle sfide con tutti i dettagli reali, piuttosto che un Inter-Piemonte Calcio, appunto, c'è una piccola patch amatoriale realizzata da tale pedro10do7 che sostituisce nel gioco proprio le versioni farlocche di bianconeri e giallorossi con maglie, loghi e nomi ufficiali. Anche le formazioni sono aggiornate alla stagione in corso, con tutti gli atleti che compongono i roster delle due compagini al loro posto, così da poter sopperire alla "mancanza". In gioco, tra l'altro, la qualità delle texture dei completini delle due squadre è talmente elevata, che appaiono indistinguibili da quelle ufficiali realizzate per gli altri team licenziati da Electronic Arts.

La Serie B italiana (SlimOntario2033) Un'altra mancanza di questa edizione di FIFA 21 è sicuramente quella della nostra Serie B. Il torneo cadetto italiano è però molto amato dagli appassionati, anche perché di solito è un campionato estremamente avvincente, che sa regalare forti emozioni, e dove non mancano mai le sorprese e il bel gioco. Ebbene, grazie al lavoro di SlimOntario2033 la Serie B italiana sarà presto disponibile in FIFA 21 su PC. Il modder sta infatti completando i lavori su una patch che inserirà l'intero campionato con tutte le squadre al completo, giocatore per giocatore, con tanto di loghi, maglie e nomi ufficiali per quanto riguarda i singoli club. Ma non è tutto: lo stesso autore sta completando un'altra grande mod che aggiorna la Champions League e la UEFA Europe League inserendo anche qui le squadre reali mancanti complete di tutto, e la rielaborazione dei gironi basati su quelli ufficiali di questa stagione. Entrambe le patch dovrebbero essere rilasciate in contemporanea nelle prossime settimane.