FIFA 21 Volta, il provato

Abbiamo provato tutte le novità di Volta Football in FIFA 21 in versione PlayStation 4, ovvero il ritorno della stilosa modalità da strada di EA Sports

Dopo aver scoperto le novità del gameplay e quelle di FUT è giunto il momento di parlarvi della nostra prova della modalità di FIFA 21 Volta Football. Dopo il debutto dello scorso anno, EA Sports ha deciso di provare ad ampliare questa parentesi nel calcio di strada per renderla ancora più sociale, allegra e divertente. Prima di cominciare non bisogna dimenticare che tutte le novità che vi abbiamo raccontato nella prova del gameplay di FIFA 21 valgono anche per Volta. Quindi, nel caso in cui ve la siate persa, leggetevi anche questa anteprima. Al suo interno, per esempio, scoprirete che sono state aggiunte due novità che sembrano essere studiate appositamente per Volta. La prima è l'Agile Dribbling, ovvero la possibilità di controllare la palla in maniera più precisa premendo R1/RT. La seconda è la maggiore frequenza ed efficacia dei blocchi: adesso i calciatori riusciranno ad intercettare un maggior numero di tiri, esibendo tante animazioni diverse, come colpi di tacco e scivolate, eseguite per fermare le conclusioni avversarie. Un'abilità molto richiesta quando ci si trova a dover difendere la porta senza estremo difensore come in Volta.

Veloce e divertente Uno degli obiettivi degli sviluppatori è quello di creare un gioco veloce e divertente, nel quale poter mostrare il proprio tifo e la propria personalità esibendo uno stile unico. Questo obiettivo è possibile, da una parte, migliorando il gameplay in modo da renderlo più fluido, dinamico e veloce e dall'altra ampliando il guardaroba con nuovi capi di abbigliamento ricchi di stile e dando un numero maggiore di opzioni per creare il proprio team dei sogni. A tutto questo occorre aggiungere la possibilità di interfacciarsi in maniera più semplice e veloce con gli amici, coi quali si potrà giocare sempre, anche in 5v5. Questo perché FIFA 21 si prefigge di essere il FIFA più sociale di sempre e in questo modo semplificherà le opzioni per fare squadra e vincere. Senza il gameplay, però, ogni innovazione sarebbe sprecata. Gli sviluppatori vogliono proporre un nuovo ritmo della partita che sia in grado risaltare i movimenti di squadra, così da darci il tempo e lo spazio per pensare ed eseguire le giocate. Questo nuovo ritmo è anche possibile grazie a dei movimenti di squadra migliorati, in grado di garantire rotazioni più efficaci e una più ampia occupazione degli spazi. In questo modo non si tratta solo di scartare l'avversario, ma si potrà anche cercare di "giocare a calcio", provando nuovi schemi e movimenti. Attraverso una fitta rete di passaggi si potrà cercare di spostare i difensori, così da aprire un corridoio da attaccare con un filtrante o in modo da creare un 1v1 da sfruttare grazie ai nuovi dribbling e a inedite mosse di abilità. Ovviamente non possono mancare nuove meccaniche per rendere i dribbling più semplici, come un controllo di suola da abbinare alla direzione di movimento e da concatenare con tutte le altre mosse di abilità. Si tratta di aggiunte che richiedono molto tempismo per essere efficaci e che, quindi, non potranno essere usate senza criterio. L'obiettivo è quello di creare dei movimenti che siano in grado di essere complementari con le altre mosse a disposizione, così da avere un controllo sempre migliore del proprio atleta. Particolarmente importante è la possibilità di poter "cancellare" un maggior numero di mosse rispetto al passato, così da interrompere in corsa dei movimenti o dei dribbling che pensiamo non siano destinati ad andare in porto.

Gira la moda Dal punto di vista estetico, tutta la modalità Volta è stata rinfrescata per avere un aspetto più dinamico e alla moda. Inoltre ci sarà una scelta più ampia di vestiti tra cui scegliere, come una nuova collezione di Adidas da indossare, nuovi design creati appositamente per il gioco da EA Sports e soprattutto la possibilità di indossare magliette e kit ufficiali delle squadre professionistiche, in modo da sfoggiare il proprio tifo e il proprio amore per un team in articolare anche in questa modalità free-style. Per dare maggiore varietà, non si potrà scegliere solo il vestiario, ma anche tra una serie di silhouette differenti, in modo da garantire la creatività massima. Queste novità estetiche si possono sfoggiare in campo, ma anche negli inediti hub sociali pensati per lanciarsi alla conquista delle divisioni online o organizzare delle semplici partite amichevoli.

Volta online Una delle maggiori novità di questa edizione, infatti, è la facilità con la quale è possibile unirsi agli amici e giocare. Grazie al drop-in, ovvero alla possibilità di entrare in qualunque momento all'interno di una lobby aperta, basteranno pochi istanti per scendere in campo in compagnia di un amico. In Volta di FIFA 21 anche in partite 5v5. Non ci saranno solo amichevoli da affrontare, ma assieme al proprio team sarà possibile tentare la scalata delle Divisioni online o provare a portare a termine gli eventi settimanali, grazie ai quali poter vincere premi speciali. Tutti oggetti perfetti per personalizzare in maniera ancora più particolare il proprio avatar. Se non si avranno abbastanza amici online in quel momento si potrà rendere la propria partita una lobby pubblica che si riempirà velocemente con tanti altri giocatori desiderosi di scendere in campo con noi. La divisione non dipenderà solo dalle prestazioni in campo, ma dovrebbe anche basarsi sul livello di coinvolgimento della squadra in tutte le attività proposte da EA. Il traguardo raggiunto a fine settimana consentirà di vincere premi sempre più ricchi e rari. Un altro metodo per vincere premi interessanti quali giocatori icona da schierare in campo o i kit ufficiali delle squadre professionistiche è partecipare alle Featured Battles. Si tratta di partite create sfidando i team più forti della community controllati dall'IA e che consentono di guadagnare speciali punti. Superando un determinato punteggio sarà possibile affrontare squadre reali che, una volta battute, potranno dare la possibilità di "rubare" un calciatore agli avversari o di ottenere il loro kit di magliette o nuove icone.

Nuovo viaggio Anche l'edizione di quest'anno di Volta sarà introdotta da una sezione dal taglio più cinematografico grazie alla quale entrare "nel mondo del calcio da strada". Tale componente non ha la cura e le dimensioni de Il Viaggio, la modalità storia che ha caratterizzato i FIFA dal 17 al 19, e serve solo come divertente espediente per giustificare i tanti spostamenti da una parte all'altra della Terra, in stadi e location sempre più fantasiose. Thierry Henry e Kakà saranno gli alfieri di questo viaggio che partirà nuovamente dal Brasile e toccherà le città principali del pianeta, raggiungendo anche l'Italia. Le strade lasciano sempre più posto a luoghi stilosi e ricchi luci e paillette, come il fluorescente e ultra tecnologico stadio di Milano o l'elegante piazza di Roma nella quale è stato allestito un campetto. Inoltre, similmente a quanto accade in FIFA 21 FUT e come abbiamo descritto nella nostra anteprima, si potrà personalizzare il proprio futuristico campo da gioco in modo che possa diventare lo specchio della nostra squadra. Un vero e proprio hub nel quale mostrare i componenti della nostra compagine e le informazioni del club in maniera più contestuale. Una volta che questa introduzione sarà conclusa si potrà continuare a far crescere la propria squadra e il proprio avatar nella maniera classica, sfruttando le tante modalità pensate per giocatore singolo e per i team.

Volta torna in FIFA 21 con un buon numero di aggiustamenti pensati per ampliare le componenti di gioco, per sfidarsi e vincere nuovi premi coi quali personalizzare il nostro alter ego e la nostra squadra. Queste novità, unite a tutti i progressi fatti sotto il profilo del gameplay, dovrebbero rendere la modalità più divertente da giocare, solida e varia. Un'alternativa sempre più ricca rispetto al classico calcio a 11, che punta a soddisfare tutti gli orfani di FIFA Street.