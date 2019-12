Gears 5: Operazione 2

Gears 5 ha visto l'arrivo qualche giorno fa dell' Operazione 2 , il secondo aggiornamento che introduce tutta una serie di nuovi contenuti per il comparto multiplayer del third person shooter targato The Coalition . In particolare arrivano alcune modalità inedite, nuovi combattenti e mappe extra. Il download dell'update è gratuito , ma volendo è possibile arricchire l'esperienza acquistando il Free for All Bundle che, al prezzo di 19,99 euro (con il 10% di sconto per gli abbonati a Xbox Game Pass ) consente di ottenere da subito i quattro nuovi personaggi (Lizzie Carmine, Damon Baird, Jermad e Drone Locusta), un set di skin Eclissi per le armi, 1000 unità di Ferro e 30 giorni di potenziamento.

Le nuove modalità

A caratterizzare fortemente l'Operazione 2 di Gears 5 è la modalità Free for All, inspiegabilmente tradotta in italiano come Gratis per Tutti: si tratta di un tutti-contro-tutti per quattordici partecipanti in cui vince chi arriva per primo a effettuare trenta uccisioni.



Le tre mappe disponibili (Fossa, Nucleo e Nethercutt) si riempiono dunque di guerrieri pronti ad ammazzarsi approfittando di qualsiasi vantaggio possibile, in una sorta di battle royale in miniatura che assume contorni davvero frenetici, dove bisogna sempre guardarsi le spalle perché i nemici potrebbero arrivare da qualsiasi direzione e in qualsiasi momento.



Gli scenari si prestano abbastanza bene a questa interpretazione, sono discretamente ampi e dunque evitano fenomeni come respawn troppo ravvicinati o vere e proprie mischie: situazioni da cui potrebbe trarre vantaggio solo chi si trova a debita distanza, e magari ha l'occasione di bersagliare i propri avversari con devastanti raffiche di Lancer.

Abbiamo poi il ritorno della modalità Gnasher 2 contro 2, che all'interno di due mappe di piccole dimensioni (Medio e Riquadri) dà vita a scontri tanto veloci quanto violenti, in cui due squadre da due componenti si affrontano rigorosamente a colpi di fucile a pompa Gnasher alla meglio di sette round.



Si tratta come detto di un ritorno per questa tipologia di deathmatch "ristretta", che risulta simpatica e piacevole qualora si abbia voglia di cimentarsi con scontri piuttosto rapidi, in cui vince inevitabilmente chi sa utilizzare meglio quella che probabilmente è da sempre l'arma di riferimento per l'esperienza competitiva di Gears of War.

Infine è stata aggiunta la modalità Arcade Blitz, una stipulazione che rientra nel ciclo delle partite Arcade e che si pone come una variante del classico Re della Collina, sebbene con una differenza importante: i cerchi non possono essere catturati e poi difesi in maniera normale, bensì il personaggio deve rimanere al loro interno perché il contatore del punteggio aumenti.



Quest'obbligo implica per forza di cose un'azione più frenetica, con frequenti capovolgimenti di fronte visto che risulta difficile difendere la posizione non potendosi sottrarre al fuoco nemico, a parte rari casi. Trattandosi di una modalità Arcade, valgono le regole che già conosciamo ed è dunque possibile acquistare nel corso della partita munizioni o armi extra, nonché sfruttare le abilità specifiche dei personaggi.